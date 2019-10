Total: compra per 600 milioni il 37% dell'indiana Adani Gas

La compagnia petrolifera francese Total ha concordato l'acquisti del 37,4% dell'indiana Adani Gas per 600 milioni di dollari. L'obiettivo è quello di espandersi in Paese affamato di energia come l'India. Il gruppo Adani è una conglomerata ed uno dei principali distributori di gas in India. Il gruppo ha in programma di ingrandire la sua copertura a 6 milioni di abitazioni e di creare 1,500 outlet per rifornire le auto. Total avanzerà un'offerta direttamente agli azionisti di Adani Gas per acquistare una quota del 25,2%, per poi acquistare le restanti azioni direttamente dalla compagnia.