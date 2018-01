Total Italia entra nel Gruppo Total, ora suo azionista unico

Total Italia entra nel Gruppo Total: investimenti nel settore lubrificanti, benzine da competizione, fluidi e solventi speciali

Nella giornata di ieri, Total Italia ha annunciato l'entrata a pieno titolo nel Gruppo Total, che ne diventa l'azionista unico.

Nata dalla scissione del ramo di azienda lubrificanti, benzine da competizione, fluidi e solventi industriali di TotalErg SPA, Total Italia entra a far parte del Gruppo che oggi commercializza in Italia, attraverso le diverse società presenti, carburanti (per il settore Aviazione e, tramite la società AS24, per il traffico pesante), a cui si aggiungono ora lubrificanti, fluidi e solventi speciali. Total è anche operatore del campo petrolifero di Tempa Rossa.

Benoit Luc, Direttore Generale Europa del Gruppo: "investimenti in un settore fondamentale"

“Questa operazione - dichiara Benoît Luc, Direttore Generale Europa - è la prova della volontà del Gruppo Total di continuare ad investire nei settori dei lubrificanti a marchio TOTAL ed ELF, delle benzine da competizione e dei fluidi e solventi speciali, settori che riteniamo essere fondamentali all’interno della strategia del Gruppo. La nuova Total Italia si fonda sugli oltre sessanta anni di presenza in Italia del Gruppo e ha l’ambizione di caratterizzarsi come la società del settore più innovativa e più vicina alle esigenze dei Clienti. È quindi previsto un importante piano di investimenti con officine partner a marchio Total, collaborazioni più strette con le case automobilistiche, una rinnovata presenza nelle principali competizioni auto e moto, così come un potenziato supporto a tutto il settore industria che potrà, sempre di più, contare sulle competenze e sulla professionalità dei nostri esperti e sulla qualità dei nostri prodotti.”