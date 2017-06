TotalErg e Hyundai Italia: rinnovata la partnership

TotalErg, uno dei più grandi operatori del settore petrolifero, e Hyundai Motor Company Italy (parte di Hyundai Motor Group, dal 2009 fra i 5 più grandi costruttori mondiali) annunciano il rinnovo per due anni della partnership sulla fornitura dei lubrificanti a marchio Total, formulati grazie al lavoro congiunto dei tecnici delle due aziende.

“Siamo molto soddisfatti del rinnovo di questo accordo, iniziato nel 2015 – racconta Filippo Redaelli, Direttore Lubrificanti e Fluidi Speciali TotalErg – perché dimostra come due grandi player possano collaborare in maniera efficace per offrire all’automobilista un motore dalle prestazioni sempre più all’avanguardia. La partnership ormai consolidata con Hyundai, che ha visto la crescita del volume di litri di lubrificante negli ultimi due anni, si iscrive nella strategia di sviluppo e innovazione del business Automotive di TotalErg e di maggiore visibilità del brand Total nel mondo dei lubrificanti”.

“Come responsabili dell’assistenza e dell’esperienza post acquisto del cliente Hyundai facciamo di qualità e cura di ogni dettaglio gli asset fondamentali del nostro lavoro, garantendo comfort, sicurezza e le migliori prestazioni di guida – commenta Marone Vallesi, Direttore Post Vendita Hyundai Italia. L’attenzione a questi aspetti passa inevitabilmente attraverso una fase cruciale: la selezione dei migliori partner sul mercato. Per questo siamo lieti di rinnovare la collaborazione rivelatasi vincente con TotalErg, che assicura ai nostri clienti la cura ottimale del motore, il cuore pulsante di ogni auto”.

I lubrificanti che sono stati formulati appositamente per Hyundai per il primo riempimento sono quelli della linea Total QUARTZ HKS, nello specifico i modelli “QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-40” e “QUARTZ INEO HKS D 5W-30”, all’avanguardia per fornire ottime performance e un'eccellente protezione nel tempo del motore. Infatti la particolare formulazione dei lubrificanti esclusivi per Hyundai garantisce maggiore longevità del motore grazie ad un prodotto più resistente all’invecchiamento.

I lubrificanti provengono dal centro di Ricerca Total di Solaize (Lione), polo d’eccellenza e innovazione per i prodotti petroliferi e il settore energetico in generale, dove vengono effettuate le prove sui motori e studiate e sviluppate nuove soluzioni.