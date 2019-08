Toyota riduce stime profitto a causa dell'impatto sui tassi di cambio

Toyota Motor ha tagliato le previsioni sull'utile operativo previsto a 240 miliardi di yen (2,2 miliardi di dollari) da 255 miliardi di yen stimato a maggio per l'esercizio in corso a causa di un impatto negativo sui tassi di cambio. Toyota ha anche ridotto le sue prospettive di utile netto a 215 miliardi di yen da 225 miliardi di yen previsti tre mesi fa, mentre la società ha anche rivisto al ribasso le previsioni di vendita leggermente a 29,5 trilioni di yen da 30 trilioni di yen.

La più grande casa automobilistica giapponese ha visto il suo profitto operativo aumentare dell'8,7 per cento su base annua a 742 miliardi di yen nel periodo aprile-giugno, mentre l'anno scorso ha registrato un utile netto di 683 miliardi di yen, in crescita del 3,9 per cento rispetto allo stesso trimestre. Le vendite sono cresciute del 3,8 per cento a 7,65 trilioni di yen nel trimestre aprile-giugno.