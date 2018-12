Transizione energetica: primo closing del fondo di Tikehau Capital e Total SA

Transizione energetica e ambientale: fondo di private equity lanciato da Tikehau Capital e Total SA per sostenere lo sviluppo del settore

Lanciato da Tikehau Capital e Total SA, T2 Energy Transition Fund è il fondo di private equity dedicato alla transizione energetica e vanta il supporto di Bpifrance e Groupama come principali investitori.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che nei prossimi 20 anni saranno necessari investimenti da 60.000 miliardi di euro per far fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico. In questo contesto, l’obiettivo del fondo T2 Energy Transition Fund è quello di sostenere lo sviluppo, la trasformazione e l’espansione a livello internazionale dei player europei di medie dimensioni che operano nel settore della transizione energetica.

Antoine Flamarion, co-founder di Tikehau Capital, ha affermato: “Questo fondo è perfettamente in linea con la politica ESG volontaria adottata dai Tikehau Capital. Siamo certi che gli investimenti in ambito di private equity siano un approccio particolarmente efficace per realizzare la transizione energetica, in quanto sono driver di crescita e di occupazione per le aziende”.

Tikehau Capital, un approccio mirato e su misura per promuovere la transizione energetica

Gli investimenti del fondo si concentreranno principalmente nelle imprese operanti in tre settori chiave per la transizione energetica:



Produzione di energia pulita: implementare soluzioni per la diversificazione del mix energetico, progetti per la produzione di energia da risorse diverse da quelle fossili.

Mobilità a basse emissioni di carbonio: sviluppare infrastrutture per veicoli elettrici, incrementare i produttori di apparecchiature e dei fornitori di servizi nel campo della mobilità a basse emissioni di carbonio e favorire l’utilizzo del gas naturale nel settore trasporti, per sostituire il diesel e il carburante per uso marino.

Miglioramento dell'efficienza energetica, stoccaggio e digitalizzazione: studiare e realizzare soluzioni per l’utilizzo e l'ottimizzazione dello stoccaggio di energia, ottimizzare il consumo energetico degli edifici e delle imprese.



Emmanuel Laillier, responsabile del Private Equity di Tikehau Capital, ha dichiarato: "Questo fondo soddisfa le necessità finanziamento delle aziende operanti nel settore della transizione energetica, supportando al contempo il desiderio degli investitori di investire in ambito ESG. Di conseguenza aderisce perfettamente con l’impegno di Tikehau Capital volto ad allineare gli interessi degli investitori in cerca di performance con quelli delle imprese di medie dimensioni che puntano a crescere".

Transizione energetica e ambientale: business model differenziato per soddisfare le esigenze di un settore in evoluzione

Nato dalla collaborazione tra Tikehau Investment Management e Total, il fondo T2 Energy Transition Fund dispone di business model differenziato, che si avvale dell'esperienza del team di investimento di Tikehau Investment Management, beneficiando al contempo delle competenze industriali nel settore e del network internazionale di Total.

Grandi investitori a supporto della transizione energetica

Il successo di questo primo closing testimonia il forte interesse degli investitori per questo settore, fondamentale per raggiungere un'economia sostenibile. L'approccio olistico adottato dal fondo T2 Energy Transition Fund è stato apprezzato dagli investitori istituzionali e dai family office europei.

Il fondo ha raccolto 350 milioni di euro al termine del primo closing. La strategia del fondo ha convinto Bpifrancee Groupama principali investitori, che hanno deciso di unirsi agli sponsor Tikehau Capital e Total.

Mikaël Cohen, Group Chief Financial Operations and Investment Officer di Groupama, ha affermato: "Questo fondo, destinato alle imprese di medie dimensioni impegnate nel settore delle transizione energetica, è perfettamente in linea con la strategia di investimento di Groupama e contribuisce alla nostra ambizione di raggiungere l’obiettivo di 1 miliardo di euro in termini di nuovi investimenti per contribuire a finanziare la transizione ecologica ed energetica".

"La transizione energetica e ambientale (EET - energy and environmental transition) è il fulcro dell’operato di Bpifrance, che prevede di stanziare ingenti risorse per incoraggiare le imprese a cogliere le opportunità di crescita legate alla transizione energetica e ambientale. La nostra partecipazione al primo closing del fondo T2 Energy Transition Fund, basato su un approccio peculiare e guidato da un team di grande esperienza, è perfettamente in linea con questo obiettivo", ha affermato Benjamin Paternot, Executive Director Funds of Funds di Bpifrance.