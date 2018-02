Trasporti, Fca: vendite gennaio +0,7%, quota mercato 28,5%

Fiat Chrysler Automobiles chiude gennaio con le vendite in crescita dello 0,7% e con una quota del 28,5%. Sempre all'insegna di Fiat Chrysler Automobiles la classifica delle vetture piu' vendute, con ben 7 modelli FCA tra le top ten: Panda e 500X ai primi due posti, oltre a 500, Tipo, Ypsilon, 500L e - per la prima volta - Compass. Grazie a questo modello e alla Renegade, Jeep ottiene un vero exploit, piu' che raddoppiando (+107,7%) le immatricolazioni. Ottimo risultato anche per Alfa Romeo, le cui registrazioni aumentano del 28,3%: a spingere verso l'alto i risultati del brand sono la Stelvio (prima del suo segmento) e la Giulia. Insomma, gennaio in crescita per Fiat Chrysler Automobiles che, rispetto allo stesso mese del 2017, aumenta le immatricolazioni dello 0,7%, con quasi 50.700 registrazioni. La quota FCA e' del 28,5%. Anche in gennaio, cosi' come negli ultimi mesi del 2017, e' proseguita l'equilibrata gestione tra quota e risultati finanziari e il risultato di questa strategia e' soprattutto il successo dei brand Alfa Romeo (in crescita del 28,3%) e Jeep, che rispetto a gennaio 2017 ha addirittura piu' che raddoppiato le vendite.

Il marchio Fiat in gennaio immatricola quasi 34.500 vetture per una quota del 19,4%. Nella top ten delle auto piu' vendute del mese sono ben 5 le vetture Fiat: Panda, 500X, 500, Tipo e 500L. Panda e 500 si confermano al vertice del segmento A, con una quota insieme del 57,1%. Prime dei loro segmenti anche Tipo (con il 24,1% di quota), 500X (22,7% la quota), 500L (50,8%), Spider (18,5%) e Qubo (35,2%). Sono 4.250 le immatricolazioni di Lancia a gennaio, per una quota del 2,4 per cento. Ypsilon continua a essere sempre molto apprezzata dalla clientela italiana e anche a gennaio ottiene un ottimo risultato: infatti, e' tra le vetture piu' vendute sia in assoluto sia del segmento B. Forte aumento delle vendite per Alfa Romeo, che a gennaio immatricola oltre 4.500 vetture, il 28,3% in piu' rispetto allo stesso mese del 2017. Quota al 2,5%, in crescita di 0,5 punti percentuali. A trainare i risultati del marchio sono la Stelvio - ancora una volta prima del suo segmento con 1.140 immatricolazioni e una quota del 15,9% - e la Giulia, sempre tra le piu' vendute auto del segmento D, con una quota del 15,6%. Miglior gennaio di sempre per Jeep che immatricola oltre 7.400 vetture, piu' del doppio (la crescita e' del 107,7%) rispetto all'anno scorso. Raddoppiata anche la quota, al 4,2%, cresciuta di 2,1 punti percentuali. A trainare le vendite del brand sono la Renegade e la Compass. Renegade e' seconda del suo segmento alle spalle della sola 500X, con una quota del 14%. È Compass la vera protagonista del mese per il marchio: entra per la prima volta nella top ten delle auto piu' vendute del mese, oltre a essere prima del suo segmento, con quasi 3.700 esemplari immatricolati e il 13,5% di quota.