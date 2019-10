TraWell acquista il 90% della società FlyPack LLC

TraWell Co. S.p.A., precedentemente Safe Bag S.p.A. (AIM Italia, ticker: TWL), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che nella giornata di ieri, 9 ottobre 2019, il consiglio di amministrazione della controllata Wrapping Service LLC, acquisita nel contesto dell’operazione PackandFly, ha deliberato di approvare un’operazione avente ad oggetto l’acquisto di una partecipazione pari al 90% della società FlyPack LLC, operante nel Terminal D dell'aeroporto internazionale di Sheremetyevo e titolare di una concessione avente una durata di 10 anni (scadenza a Luglio 2029).

L'attività operativa per il servizio di protezione e rintracciamento bagagli oltre che per la vendita di accessori da viaggio sarà svolta con il brand utilizzato nel territorio russo, Pack&Fly Group.

La società FlyPack LLC prevede di chiudere il 2019 con Ricavi per circa 2 milioni di euro ed EBITDA per circa 0,7 milioni di euro.

L’Equity Value per il 100% della società, assumendo una posizione finanziaria netta al closing pari a zero, è stato definito tra le parti in 1,4 milioni di euro circa e sarà corrisposto mediante una linea di finanziamento a medio termine che verrà concessa nei prossimi giorni da una primaria Banca russa in favore della controllata Wrapping Service LLC.

Il negoziato con i venditori è stato condotto dal direttore generale della controllata russa (sig. Alexander Fedoseev) e, a valle dell’approvazione del consiglio di amministrazione di Wrapping Service LLC e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa russa, il closing dell’operazione, con la girata delle quote e il contestuale pagamento del corrispettivo, è previsto per la fine del corrente mese di ottobre.

L’aeroporto di Mosca Sheremetyevo è lo scalo più importante della Federazione Russa, con circa 46 milioni di passeggeri nel 2018, in aumento di circa il 13% nei primi 7 mesi del 2019.

“10 anni di contratto con circa 0,7 milioni di euro di EBITDA annui sono un altro importante traguardo per il nostro gruppo - dichiara Rudolph Gentile – Presidente di TraWell Co. La repentina e inattesa uscita di alcuni fondi dall’azionariato della Società ha portato una ingiustificata flessione del valore del titolo in Borsa, che purtroppo non aiuta il perfezionamento di altre importanti operazioni in corso di trattativa. Mi auguro – continua Gentile – che gli investitori sappiano cogliere l’opportunità di investimento che ne è scaturita affinché Trawell possa tornare al suo congruo valore, grazie al quale potremo perfezionare altre e ben più significative operazioni di M&A“.

TraWell CO (precedentemente Safe Bag), società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dal CEO Alessandro Notari, è leader mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio, tracciabilità, rimborso in caso di smarrimento o danno, prodotti e accessori da viaggio, luggage storage, centri servizi e negozi di valigeria.

Da settembre 2013 Trawell CO. è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

TraWell CO, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 5 milioni di clienti all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia, Russia, Lituania, Lettonia, Estonia, Kyrgyzstan, Thailandia e Filippine con circa 160 punti vendita.

Il Gruppo ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 43 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/