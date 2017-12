Trenitalia, da domenica 10 dicembre parte il nuovo orario invernale. Ci saranno 11 nuove corse, 7 prolungamenti e in tutto 82 nuove fermate.

Domenica 10 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, valido fino al 9 giugno 2018. Più Frecce negli orari estremi del mattino e della sera: a Roma il primo Frecciarossa da Milano arriverà alle 8:29, a Venezia la prima Freccia da Roma arriverà alle 9:08 e l’ultima Freccia da Milano per Bologna e Firenze partirà alle 20:50. In tutto ci saranno 11 Frecce in più e 7 estensioni di percorso per altrettante Frecce già presenti in orario, che realizzano complessivamente 82 nuove fermate. Arrivano a 90 le Frecce giornaliere da e per Venezia: quattro della direttrice Venezia – Milano sono realizzate per la prima volta con il Frecciarossa 1000. Si potenzia l’offerta da e per Torino, con una nuova corsa al mattino presto da Milano a Torino e una da Torino a Venezia, per un totale di 60 Frecce (56 Frecciarossa e 4 Frecciabianca) a servizio della città della Mole. Si inaugurano due nuovi collegamenti tra Firenze e Milano con fermata a Bologna, uno al mattino presto con partenza dal capoluogo toscano alle 6:00 e arrivo a Milano alle 7:45, l’altro la sera da Milano alle 20:50 e arrivo alle 22:43. In totale 111 Frecce in arrivo e in partenza da Firenze.

Trenitalia, da domenica 10 dicembre parte il nuovo orario invernale. A Bologna Centrale le Frecce da e per Padova - Venezia arrivano in sottoterra.

Con l’avvio del nuovo orario, a Bologna Centrale tutti i treni AV diretti e provenienti da Venezia e Padova arrivano ai binari posti nella stazione sotterranea e non più in superficie. Si tratta di una modifica importante che impone un cambio di abitudini per molti clienti di Trenitalia, invitati perciò a prestare particolare attenzione ad arrivare per tempo in stazione. Novità anche sul fronte dei Frecciargento: due nuove corse tra Roma e Reggio Calabria via Napoli Afragola portano a quattro i collegamenti con tempi di viaggio inferiori alle 5 ore tra le due città. Tra Roma e Bolzano le corse salgono a dieci con la trasformazione in giornaliere di due corse del fine settimana.

Trenitalia, da domenica 10 dicembre parte il nuovo orario invernale. Mazzoncini, AD di FS Italiane: "Offriamo più Frecce ai nostri clienti e siamo impegnati a rivoluzionare i treni regionali".

“Da domenica prossima, con il nuovo orario ferroviario di Trenitalia, offriremo ancora più Frecce ai nostri clienti. A partire dalla mattina presto: Il primo Frecciarossa da Milano arriverà a Roma alle 8:29 e a Venezia la prima Freccia da Roma arriverà alle 9:08; mentre a tarda sera l’ultima Freccia da Milano per Bologna e Firenze partirà alle 20:50. Ci saranno 11 corse in più e 7 estensioni di altrettanti collegamenti. Offriremo, così, altre 82 nuove soluzioni di viaggio. Raddoppieremo i Frecciargento veloci fra Reggio Calabria e Roma, introdurremo nuovi FrecciaLink per raggiungere le piste da sci della Val Gardena e della Val di Fassa, di Cortina, di Madonna di Campiglio e di Courmayeur. Avremo fino a 101 Frecce al giorno fra Roma e Milano. Tutto questo mentre siamo impegnati nel rivoluzionare il trasporto regionale, con i nuovi treni Rock e Pop, con una più efficace programmazione dell’offerta e integrazione con tutte le altre forme di mobilità, pubblica e condivisa” sintetizza così in un commento l’AD di FS Italiane, Renato Mazzoncini, le molte le novità del nuovo orario invernale di Trenitalia al via da domenica 10 dicembre.

Trenitalia, da domenica 10 dicembre parte il nuovo orario invernale. Le novità anche per FRECCIALink e i collegamenti internazionali.

I FRECCIALink ampliano il network invernale, aggiungendo a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina, anche la Val Gardena e la Val di Fassa. Si consolida anche quello a servizio dei capoluoghi di provincia che vede Catanzaro aggiungersi a Cremona, Siena, Perugia, Potenza e Matera. I collegamenti internazionali si arricchiscono di un Milano – Francoforte gestito in collaborazione con le svizzere SBB e le tedesche DB, effettuato, in andata e ritorno, con un ETR 610, utilizzato in Italia per i servizi Frecciargento. Già 4mila circa i biglietti prenotati.