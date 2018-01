Trenitalia: Frecciarossa treno ufficiale del ChievoVerona per tutto il 2018

Il Frecciarossa nuovo trasporto ufficiale per le trasferte del ChievoVerona

Frecciarossa, treno fiore all'occhiello di Trenitalia, sarà il treno ufficiale del ChievoVerona per tutto il 2018. Anche il grande calcio corre ad Alta Velocità e il ChievoVerona ha scelto il Frecciarossa di Trenitalia per i propri viaggi in trasferta del Campionato di calcio Serie A. Il servizio di punta della società di trasporto del Gruppo FS Italiane diventa quindi il treno ufficiale della squadra per i match fuori casa della stagione calcistica in corso. Il prossimo viaggio del ChievoVerona in Frecciarossa è previsto per domani, sabato 20 gennaio, a Roma, in occasione della partita di domenica dove la squadra scaligera sfiderà la Lazio allo stadio Olimpico.

Trenitalia: ecco le squadre di calcio Serie A che viaggiano con Frecciarossa

Un nuovo importante team della Serie A si aggiunge così al network delle società che già utilizzano il Frecciarossa per i propri spostamenti. Le altre squadre di Serie A impegnate in Campionato che viaggiano con il supertreno di Trenitalia sono Juventus, Torino, Milan, Inter, Hellas Verona, Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e Napoli.

Trenitalia, 62 Frecce tra Verona e le principali città italiane

Sono ben 62 le Frecce di Trenitalia che giornalmente collegano Verona con le principali città italiane. La frequenza e la capillarità dei servizi di Trenitalia si coniuga perfettamente con le esigenze di mobilità di chi è interessato a raggiungere i luoghi che ospitano importanti eventi sportivi.