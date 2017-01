Trenitalia e Hitachi Rail Italy presentano Rock, il nuovo treno regionale

L'ad di Trenitalia Barbara Morgante davanti al modello 1:1 del nuovo treno regionale a doppio piano Rock. Guarda la gallery

Trenitalia e Hitachi Rail Italy presentano il nuovo treno regionale Rock a doppio piano

Trenitalia e Hitachi Rail Italy hanno presentato oggi, presso lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia, il nuovo treno regionale a doppio piano Rock. È stato svelato un modello in scala 1:1, ed è stata avviata la produzione, che dovrebbe portare i treni a entrare in servizio nel 2019. Composto da 5 carrozze, lungo 136 metri e largo 2,8, il nuovo treno Rock avrà una capacità complessiva di 656 passeggeri (il top di gamma del settore), e 4 carrelli motore che gli consentiranno di raggiungere una velocità di 160 Km/h.

Trenitalia e Hitachi Rail Italy lanciano Rock, il treno che rivoluzionerà il trasporto regionale



Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato FS Italiane, si è così rivolto ai lavoratori di Hitachi Rail Italy: “L'Italia ha una tradizione straordinaria nella costruzione dei treni veloci la cui capitale è proprio Pistoia, e voi siete gli eredi di questa tradizione. Con il Freccia Mille che state finendo di produrre in questo periodo è stata confermata la leadership del nostro paese. Oggi se sali su un Freccia Mille ti senti un po' figo, più di uno che va in auto. Sui treni regionali, che pure sono sicuramente migliorati, questo ancora non accade; ma sono convinto che il nuovo Rock ci farà fare questo salto di qualità, vincendo la gara nel sentiment delle persone. Sarà un treno bello, affidabile, durevole, con una componentistica di qualità, proprio come il Freccia 1000. Hitachi ha acquisito questo stabilimento proprio per le capacità di ingegneria, che non per niente sono rimaste qui”.

Trenitalia e Hitachi Rail Italy, dal Freccia Mille al nuovo Rock

“Abbiamo fatto un Mille: e grazie per avere rispettato i tempi previsti. Ora dobbiamo fare un altro Mille, cioè il nuovo Rock, sempre nei tempi. L'obiettivo è innalzare la qualità della vita di chi viaggia con noi. Grazie per quello che è stato fatto e per quel che sono convinto farete con impegno, passione, dedizione al raggiungimento degli obiettivi. Siamo una grande vetrina, ci guardano da tutto il mondo per il 1000 e sono convinta ch succederà lo stesso per il Rock” ha detto Barbara Morgante, Amministratore Delegato Trenitalia.

Trenitalia a Hitachi Rail Italy, l'orgoglio di dedicarsi al trasporto regionale

“Noi siamo pronti, i motori stanno già cominciando fare rumore necessario. Siamo fieri della commessa, più andiamo avanti e più ci piace fare quello che facciamo. Abbiamo maturato esperienza nella puntualità, siamo tra migliori in Europa, forse i migliori. Puntiamo su questo e al di là del rilievo industriale, il valore sociale che attribuiamo a questo treno ci rende fieri e motivatissimi. Con l'Alta velocità avete cambiato la dei faccia dei trasporti lunghi, il Rock cambierà la faccia dei trasporti regionali e ne siamo fieri” ha detto Maurizio Manfellotto, CEO Hitachi Rail Italy. L’accordo quadro siglato fra Hitachi Rail Italy e Trenitalia prevede possibilità di fornitura fino a 300 treni per un importo complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. La flotta fa parte della nuova fornitura da 450 nuovi convogli per il trasporto regionale, del valore complessivo di 4 miliardi di euro. Composto da 5 carrozze, lungo 136 metri e largo 2,8, il nuovo treno Rock avrà una capacità complessiva di 656 passeggeri (il top di gamma del settore), e 4 carrelli motore che gli consentiranno di raggiungere una velocità di 160 Km/h, con una accelerazione superiore a 1 m/sec2.

Il nuovo Rock, un treno regionale d'eccellenza





Caratterizzato da casse in lega leggera, da motori di trazione distribuiti lungo l’intero convoglio e ampi spazi a disposizione dei passeggeri, consentirà prestazioni uniche sul mercato in termini di peso a passeggero, capacità di trasporto per unità di lunghezza, consumi a passeggero chilometro (-30% rispetto ai più recenti veicoli circolanti in Italia), e garantirà allestimenti interni e dotazioni diversificate in modo da rispondere alle varie esigenze espresse dalle Regioni committenti. Dal look interamente made in Italy, il nuovo treno rappresenta un salto generazionale rispetto agli attuali rotabili doppio piano in servizio in Italia, grazie all’innovazione tecnologica dei suoi componenti, all’ottimizzazione e alla collocazione dei componenti di trazione sull’“imperiale” (la parte superiore della cassa), così da rendere gli spazi interni completamente fruibili dai passeggeri, che otterranno il massimo del comfort anche grazie alle poltrone ergonomiche in eco-pelle.