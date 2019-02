Treno Verde 2019, torna la campagna di Legambiente e FS Italiane

L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una mobilità elettrica, leggera e condivisa? Questo l’obiettivo del “Treno Verde”, la campagna di Legambiente e di FS Italiane Italiane che ha una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.

Un viaggio a 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento, puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, partendo dai trasporti pubblici, la sharing mobility.

"La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del Paese. È indispensabile e importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi".

Orazio Iacono, AD Trenitalia, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Il Treno Verde è una campagna storica che ci lega con Legambiente da anni. Pone al centro dell’attenzione il rispetto dell’ambiente, soprattutto nei centri urbani e tutti i territori che noi attraversiamo. Il trasporto ferroviario ha dimostrato negli ultimi anni un’attenzione notevole, soprattutto ha dimostrato di aver migliorato le prestazioni in termine di riduzioni in consumi energetici ed emissioni di Co2. Il treno costituisce la spina dorsale per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile ed è perquisito che il Gruppo FS lavorano per trovare soluzioni sempre più integrali e intermodali che favoriscono lo shift modale, spostando sempre più i cittadini dall’auto verso il mezzo collettivo che oggi vale un pò meno del 20%.”



Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, ha detto ad Affaritaliani.it che quella del Treno Verde è un’iniziativa “Per ricordare che la mobilità zero emissioni si può fare anche in Italia, non solo all’estero, ed è fondamentale per ridurre da una parte l’inquinamento atmosferico locale, lo smog che sono costretti a respirare in decine di milioni di abitanti del nostro Paese, dall’altra parte con la mobilità a emissioni zero daremo un contributo per le emissioni di gas serra nel nostro Paese, e su questo è fondamentale che la politica pratichi scelte coraggiose. Su questo anche l’attuale governo non sta mettendo in campo una discontinuità con il passato, perché serve spostare le risorse economiche da strade e autostrade a ferrovie e treni pendolari, la cura del ferro per le aree urbane, e bisogna fare in modo che si riduca il parco circolante privato del nostro Paese. Ci sono 65 auto ogni 70 abitanti e bisogna mettere in campo una rottamazione per cercare appunto di spostare gli spostamenti dal mezzo privato, incentivando la rottamazione con l’acquisto ad esempio di abbonamenti per il trasporto pubblico.”



Cittadini e studenti potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. A bordo del Treno, in ogni tappa FS italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una Call for Ideas, altri provengono dal mondo delle start up.

“Un’iniziativa fantastica, sono 31 anni che è nata, dal 1988, quindi vuol dire che ha una storia ormai. Una campagna che consente non solo di sensibilizzare, ma informare e formare tutto il Paese, perché lo attraversa. - ha commentato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa -Quest’anno la mobilità a emissioni zero, che direi che uno degli elementi fondamentali sul futuro dell’Italia, e non lo dico in termini retorici perché sono i cantieri più belli da aprire. Ci sono 8 miliardi e 300 milioni che sono stati destinati a questo tipo di mobilità, come le metropolitane, le ciclovie, come il trasporto locale pubblico. Soldi destinati ad aprire cantieri che siano appunto ad emissioni zero e che però diano anche risposte concrete al cittadino.”



Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sarà presente una Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie a disposizione di tutte le classi che visiteranno il treno. Nella terza carrozza, interamente rivestita di ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, fondi stradali e tante altre soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine, nella quarta carrozza, dove ogni anno vengono ospitate conferenze, dibattiti e laboratori, sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona.