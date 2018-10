Tria: Casalino? Non commento volgarità. Il M5S attacca: faccia pulizia al Mef

"Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà. La nostra non è di sicuro una strategia espansiva temeraria che mette a rischio la tenuta dei conti pubblici. E nemmeno si basa su ipotesi avventate ma su prospettive reali che saranno generate dalle misure contenute nella manovra. Del resto, se perseverassimo nella stessa logica dell'ultimo decennio, continueremmo ad avere una crescita troppo bassa che in nessun caso farebbe uscire il sistema Paese dalla crisi in cui si dibatte da troppo tempo". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani.

"Nonostante le differenti valutazioni rispettive - sottolinea-, continueremo nel dialogo costruttivo e leale con Bruxelles. Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro come ha ancora una volta ribadito, sabato scorso, il premier Conte assieme a tutto il Consiglio dei ministri".

A proposito delle critiche del portavoce della Presidenza del Consiglio Casalino sull'operato del Mef, Tria risponde così: "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia ed indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento". Tria, infine, afferma di non avere mai minacciato le dimissioni: "sono voci messe in circolazione da chi vuole mettere in difficoltà il governo. Del resto i giornali hanno cominciato parlare delle mie dimissioni ancora prima che giurassi".



M5S, DA CASALINO NESSUNA MINACCIA, SORPRESI PER PAROLE MINISTRO TRIA - “L’audio rubato al Portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è un'altra vergognosa pagina di giornalismo. Quelle parole erano dette in privato e tali dovevano rimanere. Non si trattava affatto di minacce ma il Portavoce riportava quella che è la linea del Movimento 5 Stelle, perché tutto il Movimento è convinto che alcuni tecnici del Mef non svolgono il proprio ruolo con indipendenza e professionalità. Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo Ministero li difenda a prescindere”. Lo dichiara in una nota il Movimento 5 Stelle.