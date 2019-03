Economia

Lunedì, 4 marzo 2019 - 12:52:00 Tria in Borsa Italiana, Jerusalmi: "Incontro istituzionale su temi reciproci" Il Ministro dell'Economia Tria in visita alla Borsa per un incontro con i vertici. Affaritaliani.it ha intervistato Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana