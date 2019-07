Tria: "Legge di bilancio a ottobre". Salvini in pressing: chiama le parti soci

Nel 2020 “bisogna arrivare a un qualche aggiustamento strutturale, lo sforzo grosso lo abbiamo fatto quest'anno e questo varrà ovviamente, bisogna continuare in quella direzione e vedremo come andra' l'economia nel secondo semestre e prenderemo le decisioni”. Neutralizzato il rischio procedura d’infrazione per l’Italia, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è già al lavoro sulla nuova legge di bilancio, i cui contorni verranno decisi "ad ottobre secondo le regole europee".



"Stiamo facendo quello che dobbiamo fare per l'economia Italia e per stabilizzare il debito pubblico, non è soltanto per rispondere a quello che ci chiede l'Europa e pensiamo che questo coincida con l'interesse degli italiani”, ha specificato il numero uno del Tesoro, mentre da Roma il vicepremier Matteo Salvini fa sapere di aver già “invitato per lunedì 15 luglio tutti i soggetti economici principali di questo Paese per preparare una manovra economica insieme. Quindi saremo pronti per la quella data".



La scure da Bruxelles non è arrivata, ma il governo italiano deve sempre tenere sotto controllo la situazione. "Vedremo come andrà l'economia nel secondo semestre e prenderemo le decisioni utili per un eventuale aggiustamento dei conti pubblici italiani", ha commentato il titolare del Mef in risposta a chi gli chiedeva se l'aggiustamento strutturale per il 2020 sarà almeno dello 0,1% del Pil.



"Bisogna arrivare a un qualche aggiustamento strutturale. Lo sforzo grosso lo abbiamo fatto quest'anno. Ovviamente bisogna continuare in quella direzione. L'importante è la stabilizzazione e la discesa del debito/Pil", ha specificato ancora Tria. Nella lunga disamina di fronte ai giornalisti, il ministro ha poi sottolineato che "di flat tax ne stiamo parlando da un anno, stiamo elaborando tutte le possibili alternative. stimando quello che si può fare per trovare le opzioni migliori".