Manovra, Tria: "Pilastri non cambieranno. No patrimoniali, sarebbe suicidio"

Manovra: Tria, governo intende confermare pilastri fondamentali

Il governo "intende confermare" la manovra "nei suoi pilastri fondamentali". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sulla manovra.

"Il governo è impegnato nella predisiposizione delle richieste della Commissione europea sulla manovra che lo stesso governo intende confermare nei suoi capisaldi fondamentali".

Manovra: Tria, uscire dalla trappola della bassa crescita

"Con questa manovra stiamo cercando di uscire dalla trappola della bassa crescita". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Ci rendiamo conto - ha proseguito - che i problemi rilevati richiederebbero una manovra espansiva ancora piu' incisiva di quella programmata, ma e' stato necessario trovare un corretto bilanciamento tra stabilita' finanziaria e sociale entrambe necessarie".

Manovra: Tria, impatto espansivo +0,6% su Pil prudenziale

"Per il prossimo anno si stima un effetto espansivo della manovra sulla crescita di 0,6 punti percentuali". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sulla manovra. "Questo impatto espansivo - ha spiegato Tria - e' stimato in modo prudenziale".

Manovra: Tria, rallentamento rende necessario che sia anticiclica

"Le nostre preoccupazioni circa il rallentamento dell'economia sono confermate ed e' ancora necessario attuare una manovra anticiclica". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Le misure messe a punto dal governo per questa legge di bilancio - ha proseguito - rappresentano un percorso di politica economica che aiutera' il paese a crescere e ad assicurare maggior benessere ai cittadini".

Manovra: Tria, patrimoniale sarebbe un suicidio

"La patrimoniale significherebbe secondo me una specie di suicidio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell'audizione sulla manovra.

Banche: Tria,crisi da scongiurare ma no condizioni per intervento

"Una crisi di una banca o di piu' banche e' un elemento da scongiurare, non lo vedo per domani, non ci sono le condizioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell'audizione sulla manovra. "Un ministro dell'Economia - ha osservato Tria - non puo' cominciare a dire 'si interviene con questo o un altro strumento' perche' si creerebbe il panico, come per la patrimoniale. Qualunque azione sara' fatta seguendo le regole europee. Se ci sara' la necessita' di intervenire, come hanno fatto i governi passati che sono intervenuti su crisi bancarie molto, molto piu' gravi dell'attuale".

Bankitalia: spread gia' costato 1,5 mld, oltre 5 mld in 2019

"Occorre abbattere lo spread. I segnali che gli investitori percepiscono sono importanti". Lo ha sottolineato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'audizione sulla manovra di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. L'aumento dello spread, ha osservato Signorini, "e' gia' costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in piu' negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile: costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati".

Manovra: Bankitalia, spread rischia vanificare impulso espansivo

"La crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria, una stretta pero' assai piu' marcata e rapida di qualsiasi ipotizzabile (futuro, graduale) processo di normalizzazione della politica dell'Eurosistema. Essa rischia di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio". Lo ha sottolineato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini.