Tria piazza Btp con rendimenti giù."Titoli interessanti con rischio contenuto"

Domanda sostenuta, rendimenti in calo, duration sempre più alta e fiducia per il rifinanziamento del debito, con il 20% del target annuale di emissioni sulle scadenze a medio-lungo termine già coperto.

Il Tesoro ha piazzato oggi in asta Btp altre tranche dei Btp a tre e a sette anni per 4,5 miliardi complessivi, aste che hanno visto una richiesta sostenuta per entrambe le emissioni: per quella più breve la domanda è stata pari a 3,987 miliardi per 2,25 miliardi mentre per quella a sette anni a fronte di richieste per 3,105 miliardi l'importo emesso è stato pari sempre 2,25 miliardi.

Entrambi i rendimenti in calo: nel primo caso è sceso di 8 centesimi fermandosi allo 0,99%, mentre nel secondo è sceso di 9 centesimi sull'asta del mese scorso, attestandosi al 2,26%. Le riaperture di oggi quindi confermano il buon momento dei Btp, visto anche sul trentennale collocato la scorsa settimana, sui mercati obbligazionari.

"Tutta la curva dei rendimenti dei titoli di Stato italiani è in ripresa proprio grazie al buon esito di queste due aste che hanno visto un restringimento dei rendimenti", ha spiegato ad Affaritaliani.it Giacomo Alessi, research analyst di Marzotto Investment House, secondo cui "presentando i Btp i migliori rendimenti per i titoli investment grade governativi nell'area euro e scontando il fatto che la Bce sarà sempre presenta se ci dovessero essere in futuro dei problemi sui debiti sovrani, gli investitori si sono messi in modalità risk-on richiedendo i titoli italiani".

I risultati sono "ampiamente positivi", ha segnalato invece a Radiocor Filippo Mormando, fixed income strategist di Mps Capital Services, che indicato in particolare la performance del Btp a 3 anni "che mostra il bid-to-cover più alto delle emissioni del "Btp a tre anni e un prezzo d'asta particolarmente forte".

Con l'emissione di oggi il Tesoro ha superato i 50 miliardi di emissioni sulle scadenze a medio-lungo termine, pari a oltre il 20% del target annuale. Target e risultati che fanno ben sperare per il completamento della raccolta.