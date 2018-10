Tria rassicura:"Deficit giù dal 2020".E la Borsa riprende slancio. Spread cala

LE STIME DE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA/ Quest'anno la crescita del Pil si attesterà "all'1,1% nel 2018 e allo 0,9% nel 2019" in "ribasso di 0,2% punti" per entrambi gli anni rispetto alle previsioni di giugno. Le stime - rileva il Csc - "non incorporano le intenzioni del Governo" in attesa della legge di Bilancio ma, tra vari fattori, "pesano" anche "l'aumento dello spread" e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - "l'incertezza" sulla "capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia" e sulla "sostenibilità del contratto di Governo" che causa "meno fiducia degli operatori".