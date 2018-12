Tria: resto a Bruxelles fino all'accordo. Moscovici ammorbidisce i toni

Trattative a oltranza tra governo e Commissione per arrivare a un accordo sulla manovra. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, restera' a Bruxelles per cercare di chiudere una intesa con l'esecutivo Ue, dice lo stesso Tria lasciando palazzo Berlaymont dopo un incontro con il commissario Valdis Dombrovskis seguito a quello con Pierre Moscovici. "Domani avro' altri incontri - ha detto Tria - restero' finche' non arriviamo a un accordo". Tria ha confermato che "si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".

Manovra: Di Maio, aggiustamenti evitano procedura infrazione - La trattativa sulla manovra va "avanti" ma "non cambia la sostanza". Gli "aggiustamenti di bilancio presentati ieri a Bruxelles dal nostro presidente Conte permettono pero' di evitare la procedura d'infrazione e di abbassare lo spread: gli effetti si vedono gia' da questa mattina". Lo scrive il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, su Facebook. "Ieri a cena Giuseppe era soddisfatto, sa che sta facendo quello che e' giusto senza tradire gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Stateci vicino. Uniti si vince", aggiunge.

Manovra: Di Maio, cambiano decimali ma sostanza non cambia - Sulla manovra "la trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza". Lo scrive il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio su Facebook. "Le misure fondamentali della manovra restano tutte: blocco dell'aumento Iva che avrebbe frenato i consumi e che da sola ci costa 12 miliardi, l'aumento delle pensioni minime e di invalidita', lo smantellamento della Riforma Fornero con quota 100, ovviamente il Reddito di Cittadinanza mantenendo invariata la platea e la somma erogata che resta 780 euro", ribadisce.

Manovra: Moscovici, sforzo consistente Italia, dialogo va avanti - Lo sforzo dell'Italia e' "apprezzabile e consistente", c'e' la "volonta' di arrivare a una soluzione comune e condivisa, manca ancora qualche sforzo", "andiamo avanti con il dialogo". Lo dice il commissario Ue Pierre Moscovici dopo l'incontro con il ministro dell'economia Giovanni Tria a Bruxelles.

Manovra: Moscovici, lavoriamo a soluzione condivisa e non procedura - "Abbiamo la volonta' di arrivare a una soluzione comune e condivisa". Lo dice il commissario Ue, Pierre Moscivici, parlando con i giornalisti a palazzo Berlaymont dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla manovra. Riferendosi alle frasi pronunciate questa mattina, Moscovici ha detto di essere "stato frainteso: ho detto che bisogna fare degli sforzi, ma nel senso del dialogo e della discussione, non ho parlato di cifre. Non ho voluto parlare di uno sforzo di bilancio aggiuntivo, non parlo mai di cifre salvo che nelle discussioni", ha aggiunto. "Quando ho detto che non ci siamo ancora volevo dire che non abbiamo ancora concluso la discussione". "Il lavoro e' intenso, costruttivo e positivo - ha ripetuto Moscovici - non vogliamo arrivare alla procedura, che dobbiamo preparare, ma che non e' la nostra prospettiva. Abbiamo fatto dei buoni progressi, resta del lavoro tecnico da fare con la volonta' condivisa di arrivare a una posizione comune", ha concluso.