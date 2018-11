Trimestrali 2018: Samsonite International S.A. conferma il trend positivo

Samsonite International S.A., la più grande travel luggage company al mondo, ha pubblicato i risultati finanziari non sottoposti a revisione contabile per i primi nove mesi dell’anno con lo spaccato del terzo trimestre chiuso al 30 settembre 2018. Nei primi nove mesi dell’anno, le vendite nette del Gruppo sono aumentate del 10,1% 1 anno su anno arrivando 2.793,9 milioni di dollari USA, con un Ebitda pari a 431,4 milioni di dollari USA. A testimonianza del trend positivo, anche le Regioni sono in forte crescita: Nord America (+ 7,9%); Asia (+ 11,8%); Europa (+ 10,8%) e America Latina (+ 15,8%).

I marchi Samsonite, Tumi e American Tourister hanno registrato rispettivamente crescite nette su base annua del +3,8%, +14,3% e +20,1%. Lo spaccato del terzo trimestre conferma l’incremento delle vendite nette di Samsonite S.A del 5,2% 2 raggiungendo la cifra di 945,2 milioni di dollari USA con un Ebitda pari a 154,6 milioni di dollari USA. Commentando i risultati, Mr.Kyle Gendreau, Ceo Samsonite International S.A., ha dichiarato: "Sono soddisfatto dei risultati del terzo trimestre e dei continui progressi, con una crescita a due cifre delle vendite in valuta costante nei principali mercati asiatici tra cui il Giappone (+ 12,5% ), Hong Kong (+ 23,5%) e India (+ 28,6%), nonché in Europa (+ 10,0%) e America Latina (+ 13,4%).

Le vendite nette in Europa durante il terzo trimestre del 2018 sono aumentate del 10,0% anno su anno arrivando a 213,3 milioni di dollari USA, trainate da una crescita a doppia cifra delle vendite nette dei marchi American Tourister (+ 42,3%) e Tumi (+ 14,2%). Di conseguenza, la regione ha registrato una crescita netta in valuta costante anno su anno in mercati chiave come l'Italia (+ 8,2%), il Regno Unito (+ 12,6%), la Spagna (+ 8,7%) e la Francia (+ 1,7%), così come il mercato emergente della Russia (+ 20,0%). Elisabetta Stucchi, General Manager Samsonite Italia, commenta così i risultati: ”Abbiamo avuto un ottimo terzo trimestre in termini di vendite con buona crescita in tutti i canali.

Le vendite dirette retail nel trimestre rappresentano più del 53% del fatturato complessivo, in crescita del 3%. In termini di categoria di prodotti, il trimestre è stato trainato dalla vendita di articoli di valigeria, in particolare grazie al marchio American Tourister che, supportato da una significativa campagna di comunicazione, cresce del 21%.” In riferimento ai singoli marchi, il terzo trimestre 2018 ha visto le vendite nette del marchio Samsonite aumentare dell'1,8% anno su anno, arrivando a 428,5 milioni di dollari USA, trainate dalla crescita in Europa (+ 3,6%) e America Latina (+ 11,4%) e Asia (+1,4%). Le vendite nette del marchio Tumi sono ammontate a 183,2 milioni USD con un incremento del 10,3% anno su anno, trainate dalla forte crescita in Asia (+ 27,7%) e Europa (+ 14,2% ).Il marchio American Tourister ha registrato un fatturato netto di 166,8 milioni di dollari