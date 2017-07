Trimestrali, effetto dollaro. Nuovi record a Wall Street? Focus sui target

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Mentre la parole da colomba di Janet Yellen, presidente (in uscita?) della Federal Reserve, hanno innescato ieri un nuovo record a Wall Street in cerca di ulteriori spinte per decidere come gestire i propri portafogli da qui alla fine dell'anno, il mercato attende l'appuntamento delle trimestrali di Corporate America. Appuntamento considerato dagli analisti finanziari, assieme alle decisioni della banca centrale americana sul deconsolidamento del bilancio pieno zeppo di di titoli del Tesoro e di mutui garantiti (per un valore di 4.500 miliardi di dollari, eredità della gestione della grande crisi), un grande market mover che potrebbe sostenere il Nyse, in odore di correzione e orfano ormai della spinta delle promesse di politica economica dell'amministrazione Trump (le cosiddette aspettative di reflation trade), nel secondo semestre dell'anno.





Con le azioni globali sempre vicini ai massimi e i titoli di Stato al centro di recenti vendite per l'approssimarsi delle strette monetarie da parte delle banche centrali (Fed e Bank of Canada in testa), gli investitori sono in attesa di una direzione dall'andamento della stagione delle trimestrali Usa che si appresta ad entrare nel vivo. Martedì ha iniziato Pepsi&Co, superando le attese sugli utili e sui ricavi e oggi sarà la volta di Delta Airlines, ma la reporting season entrerà nel vivo domani quando alla prova dei conti saranno chiamati tre big del settore bancario.



Prima del suono della campanella a Wall Street, saranno resi noti infatti i risultati di Citigroup e di Jp Morgan, dai quali ci si attende un utile per azione pari rispettivamente a 1,22 e a 1,6 dollari, mentre dai conti di Wells Fargo, il grande retailer della West Coast nel cui azionariato siede il miliardario Warren Buffett, ci si attende un earnig per share (utili per azioni, ndr) pari a 1,01 dollari. A partire poi dalla prossima settimana, arriveranno a ruota i numeri di tutti gli altri protagonisti della Corporate America che alzeranno il velo sui propri bilanci che nel complesso dovrebbero rivelarsi robusti.

Tutto bene, dunque, al di là dell'Oceano nonostante l'economia americana mostri segni di leggero rallentamento e l'inflazione (per l'assenza della spinta dei salari) presenti battute d'arresto? S&P 500, Dow Jones e Nasdaq sono pronti per aggiornare i propri record e tirare dritti al rialzo senza sbandare (abbastanza incredibilmente, stando ai multipli) fino a Natale?

"Le trimestrali potranno avere un impatto nel breve per tranquillizzare il mercato al mercat, ma in ottica prospettica gli investitori guarderanno molto agli annunci di correzione-revisione dei target aziendali sull'anno", spiega Vincenzo Longo, analista finanziario di IG Markets, ad Affaritaliani.it. "Gli escenari che emergeranno da questi annunci saranno gli unici elementi che potranno dare il via o meno a una vera e propria correzione degli indici azionari, perchè delle trimestrali buone possono già essere incorporati nei prezzi dei titoli", prosegue.

(Articolo in fase di aggiornamento)