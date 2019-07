Trump affonda le Borse, Milano ko. E lo spread torna sopra 200 punti

Borsa: spread Btp-Bund risale oltre 200 punti base - Nonostante i tassi in calo nelle aste del Tesoro di questa mattina, balza a 202 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano all'1,62% sul mercato secondario.

Borse europee: in rosso, Milano e Francoforte -2% dopo Trump - Le Borse europee procedono in rosso, in particolare Milano e Francoforte, che perdono oltre il 2% dopo le minacce di Donald Trump alla Cina. Su Twitter, nel giorno della ripresa dei negoziati, l'inquilino della Casa Bianca scrive nero su bianco: i cinesi negozino ora o gli conviene sperare che il presidente Usa Donald Trump non venga rieletto. Le ripercussioni maggiori sono state avvertite da Francoforte e Milano, le Borse dei due Paesi piu' esposti all'export con la Cina. Milano cede oltre il 2% e cosi' anche il Dax. Parigi arretra dell'1,45% e Londra dello 0,2%.

Borsa: peggiora ancora (-2%) con bancari, male anche Fca - Giornata difficile per Piazza Affari che risente dell'allargamento dello spread tra titoli italiani e quelli tedeschi: poco dopo le 15 il Ftse Mib perde il 2% a quota 21.277 punti; All Share -2,01%. A risentire della situazione sono soprattutto i titoli finanziari e bancari in particolare, con Unicredit a -3,41%, Intesa Sanpaolo -2,18%, Bper 3,60%, Banco Bpm -1,79%. Male anche gli industriali, con Fca che perde il 4,45%.