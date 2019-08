Trump attacca di nuovo la Fed: "Abbassare i tassi, fare in fretta"

Fed: Trump, deve tagliare tassi di piu' e piu' velocemente

La Fed "deve tagliare i tassi di piu' e piu' velocemente". Lo scrive su Twitter il presidente Usa Donald Trump. "Tre banche centrali tagliano i tassi", aggiunge il presidente americano, "il nostro problema non e' la Cina. Siamo piu' forti che mai, i capitali piovono sugli Stati Uniti mentre la Cina sta perdendo migliaia di aziende che vanno verso altri paesi e la loro valuta e' sotto assedio". Secondo Trump la Fed "e' troppo orgogliosa per ammettere il suo errore e di stringere troppo (e che avevo ragione!). Devono tagliare i tassi sempre di piu' e piu' velocemente e fermare la loro ridicola stretta, ora. I tassi hanno margini troppo ampi e nessuna inflazione! L'incompetenza e' una brutta cosa da vedere. In ogni caso vinceremo ma sarebbe tutto piu' semplice se la Fed capisse, e non lo fa, che noi siamo in competizione con altri paesi che vogliono agire a nostre spese".