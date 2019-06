Trump: "Eccellente l'incontro con Xi". Usa: no a nuovi dazi alla Cina

Dazi: accordo Usa-Cina per ripresa negoziati commerciali - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per la ripresa dei negoziati commerciali. E' l'esito del bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e il cinese Xi Jinping al G20 di Osaka. Incontrando Trump, il leader cinese ha avvertito che "entrambi perderemmo da uno scontro", "il dialogo e' meglio". Xi si e' detto "pronto" a confrontarsi con lui "sulle questioni fondamentali delle relazioni tra Cina e Stati Uniti". Da parte sua, l'inquilino della Casa Bianca ha sostenuto che un accordo commerciale equo tra Cina e Stati Uniti sarebbe "storico" e ha ricordato gli incontri precedenti con Xi, che hanno contribuito a farli diventare "amici"; ha anche elogiato "l'incredibile cultura cinese", auspicando un "incontro molto produttivo". Dopo le battute iniziali, Xi ha citato il primo segnale di ammorbidimento nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, noto come "la diplomazia del ping-pong", in occasione del campionato mondiale del 1971. "Quella piccola palla ha avuto un grande ruolo negli eventi mondiali", ha ricordato. Cina e Usa avrebbero allacciato formalmente relazioni diplomatiche solo anni dopo, nel 1979.

G20: intesa Xi-Trump su riavvio negoziati ma Usa si sfila sul clima - Gli Stati Uniti riavviano i negoziati commerciali con la Cina ma si sfilano sul clima. L'accordo sul documento finale e' stato siglato da tutti i partecipanti al G20 di Osaka ma non dagli americani. Gli Stati Uniti hanno confermato la posizione assunta contro gli accordi di Parigi.

G20: Trump, "eccellente" incontro con Xi, relazioni "in carreggiata" - L'incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, e' stato "eccellente" e le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono "di nuovo in carreggiata". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, al termine dell'incontro con il leader cinese a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, durato piu' di un'ora.

Dazi: media Cina, Usa non imporranno nuove tariffe - Gli Stati Uniti hanno dichiarato che non imporranno nuove tariffe alle esportazioni cinesi. Lo riferisce l'agenzia Xinhua al termine dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del G20 di di Osaka, in Giappone. Le questioni specifiche tra i due Paesi, ha riferito, saranno oggetto di discussione delle delegazioni incaricate di risolvere la disputa commerciale tra Pechino e Washington.

G20: Trump conferma, per il momento no a nuovi dazi su Cina - Il presidente americano, Donald Trump, ha confermato che gli Usa non imporranno nuovi dazi sulla Cina "per il momento". L'annuncio, al termine del G20 a Osaka, segue l'incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, e la decisione di riprendere i negoziati commerciali.

Huawei: Trump, permetteremo a gruppi Usa di vendergli loro prodotti - Gli Stati Unti permetteranno ai loro gruppi di vendere prodotti a Huawei. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, da Osaka, alla conferenza stampa finale del G20. La questione Huawei, ha detto, e' stata affrontata nel corso dell'incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, ma non il caso della direttrice finanziaria del gruppo, Meng Wanzhou, arrestata a dicembre scorso in Canada su richiesta degli Stati Uniti che ne chiedono l'estradizione con l'accusa di violazione delle sanzioni all'Iran. "Non lo abbiamo discusso. Abbiamo discusso Huawei, ma non questa situazione", ha detto Trump.

G20: Xi chiede uguaglianza nei negoziati, non cadiamo nello scontro - La Cina chiede agli Stati Uniti negoziati su base egualitaria e sul rispetto reciproco, e di non cadere "nelle cosiddette trappole del conflitto e dello scontro". Lo scrive l'agenzia Xinhua, che cita parole del presidente cinese Xi Jinping, al termine del vertice con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Xi ha chiesto anche un trattamento "giusto" delle imprese e degli studenti cinesi negli Stati Uniti e Trump avrebbe assicurato Xi di non nutrire sentimenti di ostilita' nei confronti della Cina e di auspicare migliori relazioni tra i due Paesi.