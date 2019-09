Trump, la rabbia su euro e dollaro: "Bce svaluta e la Fed si siede"

Bce: Trump, stanno svalutando l'euro e la Fed si siede!

Il presidente Usa Donald Trump s'infuria su Twitter per la decisione della Bce su tassi e sull'acquisto titoli che ha fatto cadere l'euro sotto 1,10 dollari. "La Banca centrale europea, agendo rapidamente, taglia i tassi di 10 punti base. Stanno cercando, e riuscendo, di svalutare l'Euro contro il dollaro molto forte, danneggiando le esportazioni statunitensi... E la Fed si siede, e si siede, e si siede, e si siede. Vengono pagati per prendere in prestito denaro, mentre noi paghiamo gli interessi!"

Bce: Draghi a Trump, nostro mandato stabilita' prezzi non cambi

"Abbiamo un mandato: perseguiamo la stabilita' dei prezzi e non abbiamo per obiettivo i tassi di cambio. Punto". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, interrogato sul tweet del presidente statunitense, Donald Trump. Non perseguiremo mai una svalutazione competitiva in linea con le intese tra i membri del G20", ha aggiunto Draghi.