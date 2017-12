Trump, Mr Bitcoin , Kenny e May: i protagonisti dell'economia nel 2017

E' tempo di bilanci. Anche per il mondo economico e finanziario. Sono stati otto gli uomini (e le donne) che hanno maggiormente influenzato questo 2017, rendendosi protagonisti e influenzando le dinamiche dell'economia e della finanza. Il primo a lasciare la sua impronta è stato sicuramente il presidente americano Donald Trump, il cui programma elettorale, in particolare per quanto riguarda il piano di rilancio degli investimenti in infrastrutture e la riforma fiscale, ha fatto sognare proprio quella Wall Street contro cui il candidato presidente si era scagliato più volte nel corso di una campagna elettorale dagli accesi toni populistici.





Alla fine i mille miliardi di investimenti infrastrutturali non si sono ancora visti, ma nell’attesa qualche titolo del settore come l’americana Aecom (+36% negli ultimi 12 mesi) o la tedesca Quanta Services (+13%) è salito in borsa. Certo, non come l’italiana Cementir (+70%), ma in questo caso a spingere le quotazioni è stato più “l’effetto-Pir” (Piani individuali di risparmio) che non “the Donald effect”. In ogni caso il via libera alla riforma fiscale che riduce dal 35% al 21% l’aliquota che grava sul reddito d’impresa e favorisce il rimpatrio degli utili finora detenuti all’estero dalle grandi multinazionali a stelle e strisce ha fatto salire di quasi il 20% Wall Street.



A competere con Trump è stato anche Satoshi Nakamoto, alias l’inventore, nel 2008, del protocollo alla base dei Bitcoin, la più famosa criptovaluta il cui cambio contro dollaro è passato da 700 a 19.000 prima di perdere quota. Il problema è che chi sia Nakamoto nessuno lo sa (qualcuno ha ipotizzato che dietro lo pseudonimo possa nascondersi Elon Musk, l’imprenditore americano fondatore tra le altre PayPal, Tesla Motors e SpaceX, ma l’interessato ha smentito), visto che l’imprenditore australiano Craig Steven Wright, che nel 2016 aveva annunciato di essere Nakamoto, ha poi ritrattato. Il problema è che Nakamoto, chiunque sia, possiederebbe un milione di Bitcoin e se provasse a venderli sarebbe probabilmente l’uomo dell’anno, ma con un effetto sui mercati molto diverso da quello avuto finora.







Enda Patrick Kenny, Taoiseach (l’equivalente di premier) dell’Irlanda dal marzo 2011 al giugno 2017, è stato l’uomo che ha portato l’Irlanda fuori dalle secche della crisi, risanandone il sistema bancario e facendo balzare il Pil del 8,3% nel 2014, del 25,6% (grazie all’afflusso di multinazionali) nel 2015 e del 5,1% nel 2016. Il tutto riducendo la disoccupazione sotto il 7% e creando 2 milioni i posti di lavoro. Kenny è stato poi costretto alle dimissioni lo scorso giugno per non aver saputo gestire uno scandalo per corruzione all’interno della polizia irlandese, ma anche per le politiche di autorità che hanno finito con l’aumentare le disparità sociali del paese, cosa che lo ha reso inviso a buona parte dell’elettorato.



La sua collega britannica, Theresa May, subentrata al leader conservatore e premier David Cameron dopo la sconfitta sul referendum pro o contro la Brexit (Cameron tifava perché la Gran Bretagna restasse nella Ue) è a sua volta stata protagonista dell’anno che sta finendo, cercando a lungo di trovare un accordo con la Ue su come gestire l’uscita del Regno Unito, che avverrà solo nel marzo 2019 (sempre che gli inglesi non ci ripensino, magari dopo un nuovo referendum).

(Segue...)