Trump, si impenna la fiducia degli investitori alla vigilia dell'insediamento

Donald Trump è pronto a insediarsi alla Casa Bianca e intanto si è impennato l’ottimismo degli investitori che prevedono condizioni di business e un contesto normativo più “friendly” oltre che una semplificazione del processo legislativo​​. Lo spiega un report di UBS Investor Watch (sondaggio su un campione di oltre 2000 investitori americani High Net - HNWI) che sta monitorando l’impatto delle elezioni presidenziali USA sul pensiero e le azioni degli investitori.

Secondo questa ricerca con Trump l'ottimismo degli investitori è salito di quasi 20 punti percentuali dalle elezioni (rispetto al 39% del periodo pre-elettorale e al 58% di quello post-elettorale sostenendo che le prospettive economiche siano migliorate). Sul mercato azionario, il 68% degli investitori si aspettano forti rendimenti contro il 25% pre-elettorale.

Altri risultati evidenziano le straordinaria opportunità che i Wealth Manager statunitensi (tra cui UBS) hanno per veder crescere il loro business:



- il 55% degli investitori sono alla ricerca di opportunità di investimento (dal 34% subito dopo l'elezione​)​

- il 42% sono intenzionati ad investire di più in azioni

- il 33% sta valutando acquisti important​i

- il 30% sta valutando di investire liquidità in titoli​