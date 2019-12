Trustcom Financial: caratteristiche e vantaggi

Stanchi di scartoffie e ore infinite di coda in banca? Trustcom Financial è la soluzione ideale per chi vuole aprire un conto corrente online da gestire in maniera semplice ed efficiente direttamente da smartphone, pc o tablet.

Il servizio, offerto da Trustcom Financial Uab, propone molteplici soluzioni sia ai privati che alle aziende, e consente di personalizzare il conto corrente a seconda delle esigenze.

Alcuni dei plus di Trustcom Financial? La possibilità di gestire tutte le operazioni bancarie via Internet Banking in totale sicurezza, di contattare il servizio di assistenza via chat 7/7, di trasferire somme di denaro su conti esteri senza maggiorazioni sul cambio di valuta e di effettuare bonifici istantanei.

Conto Personale

Trustcom Financial offre tre diverse opzioni per i conti correnti dei privati: le soluzioni Basic, Standard e Premium.

L’attivazione del conto corrente è sempre gratuita, a differenziare le tre tipologie di conto corrente c’è il numero di bonifici compresi nel canone, a seconda delle necessità dell’utente.

Chi sceglie un conto corrente online Trustcom Financial ha inoltre diritto a una carta di debito gratuita e può effettuare pagamenti SWIFT senza costi aggiuntivi.

Conto Business

Le aziende che decidono di affidarsi a Trustcom Financial per la gestione delle finanze hanno quattro opzioni tra cui scegliere: i conti Basic, Standard, Premium ed Extra UE, in base alle esigenze del business.

Anche per i conti correnti aziendali l’attivazione è assolutamente gratuita, è previsto inoltre l’invio di un token per proteggersi dalle frodi ed effettuare bonifici e pagamenti online in tutta sicurezza.

Carta di debito

Sia per i conti Business che per i conti Personali è previsto l’invio di una carta di debito dotata di IBAN, con cui è possibile effettuare pagamenti online, ricevere lo stipendio o la pensione, prelevare denaro agli sportelli ATM ed effettuare pagamenti a rate.

Tutte le carte di debito Trustcom Financial sono dotate di tecnologie chip&pin, contactless e Secure Code 3D, per proteggere la sicurezza degli utenti.

Come aprire un conto online

Vuoi aprire un conto corrente online con Trustcom Financial? La procedura è semplicissima!

Basta accedere al sito per procedere con la registrazione online, selezionare il tipo di conto desiderato (Personale o Business) e scegliere l’opzione più in linea con i propri bisogni (Basic, Standard e Premium o Basic, Standard, Premium e Extra UE, a seconda della tipologia di conto).

Una volta effettuata la richiesta, i tempi di attivazione del conto sono di 10 giorni circa (anche se esiste l’opzione Conto Express, che consente di disporre di un conto corrente in 24 h).

Informazioni e contatti

Vorresti avere maggiori informazioni sulle opzioni di conto corrente online offerte da Trustcom Financial? Richiedi una consulenza gratuita attraverso i seguenti canali: