Uber diversifica sul business del cibo a domicilio: vuole Deliveroo

Uber avrebbe in corso trattative per acquistare la società di consegna di pasti Deliveroo per diversi miliardi di dollari, secondo fonti vicine al dossier. E' quanto scrive Bloomberg. L'acquisizione, se dovesse concretizzarsi, porterebbe Uber a dominare il mercato delle consegne di generi alimentari in Europa.

Deliveroo e suoi investitori comunque, sempre secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbero riluttanti a rinunciare all'indipendenza. Mentre i portavoce di Deliveroo e Uber non hanno voluto commentare.

Fondata a Londra nel 2013, la startup Deliveroo ha circa 35.000 corrieri che lavorano in 12 paesi e in quattro continenti.