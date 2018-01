Uber: Kalanick pronto a vendere quota del 29% per 1,4 mld dollari

Travis Kalanick, il co-fondatore di Uber, dimessosi l'anno scorso dall'incarico di ceo, dopo lo scandalo sulle molestie sessuali nell'azienda, si appresta a vendere una partecipazione del 29% nella start up Usa. Lo rivela Bloomberg News, secondo la quale l'operazione dovrebbe fruttargli circa 1,4 miliardi di dollari. Uber e' la start up piu' ricca del mondo e vale circa 70 miliardi di dollari, ma ancora non e' stata quotata in Borsa. Il mese scorso la conglomerata giapponese Softbank ha ottenuto da Uber il via libera a rilevare una quota del 15% di Uber al prezzo scontato del 30%. Kalanick non era d'accordo su questa operazione.