Uber, Tribunale di Roma accoglie reclamo contro interruzione Uber Black



Il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo di Uber contro l'ordinanza del 7 Aprile scorso sull'l'interruzione dei servizi di mobilità Uber Black. Lo spiega Altroconsumo, che ha appoggiato il reclamo nel nome della "pluralità dell'offerta e di un mercato aperto e regolamentato".



Il giudice reintegra servizio UberBLACK in Italia. Altroconsumo: bene, ora una legge quadro



"Una decisione costruttiva che apre, invece che chiudere allo sviluppo del sistema dei trasporti e della condivisione. Ora il legislatore intervenga con urgenza per aggiornare dopo 25 anni le norme del trasporto pubblico non di linea. I cittadini hanno il diritto di continuare a godere dei benefici della tecnologia in questo settore", commenta Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne Altroconsumo. "Inoltre - prosegue Tarantino - il giudice sottolinea la completa legittimazione di Altroconsumo ad agire in giudizio in questa circostanza per la tutela dei diritti e degli interessi collettivi degli utenti e dei consumatori. Una conferma che rafforza la nostra azione a favore dell'evoluzione nell'offerta dei servizi al cittadino".