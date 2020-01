UBI Banca aderisce al Manifesto di Assisi per contrastare la crisi climatica

“La tutela dell’ambiente deve considerare l’esplicito riferimento alla dimensione umana e alla sua difesa: un intento che distingue questa iniziativa e la cui importanza non potrà che rafforzarne l’azione”, ha dichiarato Letizia Moratti, Presidente di UBI Banca e tra i firmatari del Manifesto.

Il Gruppo UBI Banca aderisce al Manifesto di Assisi: un documento programmatico multilaterale, concepito per promuovere lo sviluppo di un’economia a misura d’uomo, del quale condivide la sensibilità e gli obiettivi. Con l’iniziativa, di cui è firmataria Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la banca ribadisce l’impegno a perseguire un’azione equilibrata tra svolgimento della propria funzione nell’economia e convinta attenzione ai temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

“Il Manifesto ci richiama a una responsabilità che come protagonisti del sistema economico è nostro dovere continuare ad assumere, ed è in sintonia con l’azione che UBI ha intrapreso da tempo per la creazione di valore condiviso e sostenibile” afferma Letizia Moratti, Presidente di UBI Banca e tra i firmatari del Manifesto. “La tutela dell’ambiente, inoltre, non può non considerare l’esplicito riferimento alla dimensione umana e alla sua difesa: un intento che distingue questa iniziativa e la cui importanza non potrà che rafforzarne l’azione”.

UBI Banca è da tempo attivamente impegnata nella promozione di uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, attraverso una gamma di progetti che comprendono i Social Bond, i finanziamenti a impatto sociale, un articolato piano di attività per il rafforzamento del livello di alfabetizzazione finanziaria dei giovani, i Green bond e i servizi di Welfare Aziendale resi disponibili anche alle PMI.

Da aprile 2012 a gennaio 2020 il Gruppo UBI ha emesso 97 Social Bond UBI Comunità, sottoscritti da oltre 40.000 clienti e per un controvalore che supera 1,1 miliardi di euro. L’attività ha permesso la devoluzione a titolo di liberalità oltre di 5,3 milioni di euro. Inoltre, sono stati attivati plafond per finanziamenti per oltre 21 milioni di euro destinati a consorzi, imprese e cooperative sociali.

I finanziamenti a Impatto sociale, concessi in ottica pay for succes o pay for result, vengono erogati a fronte di investimenti economicamente sostenibili promossi da operatori profit e non profit, collegati a progetti sviluppati nel segno dell’innovazione e dello sviluppo sociale ed economico.

Nell’ambito delle attività di educazione finanziaria UBI Banca è promotrice di un programma strutturato di iniziative, realizzato in collaborazione con FEduF - Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. Il programma ha coinvolto circa 46.900 giovani nell’ultimo triennio. E’ stato inoltre avviato un tavolo permanente dell’educazione finanziaria e inclusione sociale, in collaborazione con FEduF e Fondazione Triulza, che coinvolge gli operatori del Terzo Settore.

UBI Banca, nell’ aprile 2019, ha emesso un Green Bond d’importo pari a 500 milioni, sottoscritto da investitori istituzionali internazionali. L’emissione, a valere sul Programma EMTN del Gruppo, è stata effettuata nell’ambito di un Framework più ampio, redatto in coerenza con le linee guida emanate dall’ICMA, che, oltre ai Green Bond, include anche la possibilità di emissione di Social e Sustainable Bond.

UBI Banca è anche stato il primo istituto bancario italiano a proporre sul mercato un servizio di welfare aziendale, con una visione strategica innovativa che nasce dal suo essere banca con forti connotazioni territoriali, attenta alle esigenze delle imprese, delle famiglie e delle collettività, da sempre impegnata a promuovere lo sviluppo del Terzo Settore. L’offerta UBI Welfare è rivolta a tutte le aziende, dalle più grandi fino a quelle meno strutturate e alle PMI. Per diffondere la cultura del welfare, UBI ha sottoscritto numerose partnership con associazioni territoriali datoriali e di categoria, non solo di matrice Confindustriale, in tutta Italia.