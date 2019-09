UBI Banca con “Invito a Palazzo” apre al pubblico sette palazzi storici

Nei beni messi a disposizione con l'evento "Invito a Palazzo", saranno organizzate visite guidate condotte da persone che lavorano nel gruppo UBI Banca contribuendo, così, al progetto di condivisione del patrimonio artistico della Banca e rendendo specifica e personale l’esperienza di visita.

UBI Banca aderisce alla XVIII Edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione annuale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’iniziativa coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria su tutto il territorio nazionale che, per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico edifici e spazi di particolare bellezza e interesse dal punto di vista artistico e culturale, abitualmente non accessibili.

Ubi Banca, "Invito a Palazzo": l'evento

“Filo conduttore” dei percorsi proposti da UBI Banca è il colore: il bianco, il blu, il rosso e il verde, caratterizzanti opere della collezione della Banca, che saranno protagoniste di alcuni itinerari proposti, mentre in altri casi preverrà l’aspetto architettonico degli edifici. Si va dal bianco della grande scultura di Sol LeWitt allestita nel Palazzo storico della Banca Lombarda di Milano (ora UBI Banca), al blu del dipinto di Peter Halley nel salone centrale del Palazzo Storico della Banca Popolare di Bergamo (ora UBI Banca), parte anche del nuovo allestimento che caratterizza lo spazio, al verde della grande tela di Andrea Tavernier presente sulla parete dello scalone d’onore del Palazzo storico del Credito Agrario Bresciano (ora UBI Banca), per finire con il rosso delle opere secentesche in comodato alla Galleria Nazionale di Cosenza.

La “narrazione” attraverso il colore rende concretamente visibile per la prima volta gli itinerari di lettura della collezione UBI Banca proposti da “True colors. I colori della collezione d’arte di UBI Banca”, un progetto editoriale e un video pubblicati lo scorso aprile 2019 che, raggruppando alcune opere per dominanti o dettagli cromatici significativi, attraverso la suggestione offerta dai diversi colori, guida ad una fruizione della collezione originale. Il progetto, ideato da Antonella Crippa, curatrice responsabile della collezione di UBI Banca, è disponibile anche in formato e-book ed è un contenuto rilevante del profilo Instagram.

Sabato 5 ottobre, e in alcuni casi anche domenica 6 ottobre, nei beni saranno organizzate visite guidate condotte da persone che lavorano nel gruppo UBI Banca che, a prescindere dalle loro funzioni abituali, faranno da mediatori culturali e narratori, contribuendo così al progetto di condivisione del patrimonio artistico della Banca e rendendo specifica e personale l’esperienza di visita. Accanto a loro saranno presenti inoltre alcuni studenti delle scuole superiori, reclutati grazie al progetto Guida per un giorno, sostenuto con l'ausilio degli USR (Uffici scolastici regionali) nell'ambito del Progetto MIUR Alternanza Scuola-Lavoro.

Le ricerche storico artistiche e archivistiche sulla base delle quali sono stati elaborati i percorsi sono state condotte dagli storici dell’architettura e dell’arte Roberto Caterino, Riccardo Pizzinelli, Andrea Minessi, Christiano Marchegiani, Enrico de Pascale, Stefano Barlassina e Giulia Toso.

Ubi Banca, "Invito a Palazzo": i palazzi storici aperti al pubblico

Di seguito l’elenco dei palazzi storici di UBI Banca che saranno aperti al pubblico per l’occasione:

Torino - Palazzo Pallavicino Mossi - Via Santa Teresa, 11

Bergamo - Palazzo storico della Banca Popolare di Bergamo - Piazza Vittorio Veneto, 8 e Chiostro di Santa Marta - Galleria Santa Marta

Milano - Palazzo storico della Banca Lombarda - Via Silvio Pellico, 12

Brescia - Palazzo Negroboni - Via Trieste, 8

Montepulciano - Palazzo Cervini - Via di Voltaia nel Corso, 21

Macerata - Palazzo storico della Cassa di Risparmio di Macerata e Fondazione della Cassa di Risparmio di Macerata - Corso della Repubblica, 38

A Cosenza saranno organizzate delle visite guidate all’Ala “Raccolta UBI Banca” della Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone - Via Gian Vincenzo Gravina