Ubi banca, nel 2018 utile di 302,4 milioni, dividendo di 12 centesimi

Ubi banca nel 2018 ha realizzato un utile, al netto delle poste non ricorrenti, pari a 302,4 milioni, con un balzo dai 188,7 milioni dell'anno precedente: il risultato e' il migliore degli ultimi 10 anni. L'utile netto contabile e' invece pari a 425,6 milioni.

Il cda della banca ha proposto agli azionisti un dividendo pari a 12 centesimi per azione. Sul fronte patrimoniale, il Cet1 e' in leggero calo rispetto a settembre e si attesta all'11,34%. "Alla fine del 2018 abbiamo ridotto i nostri crediti deteriorati lordi a una dimensione inferiore ai 10 miliardi.

E' un momento simbolico: siamo a 9 miliardi e 700 milioni; avevamo promesso di scendere in maniera importante e siamo scesi", ha sottolineato l'ad Victor Massiah ribadendo come non ci siano progetti di vendita della piattaforma di recupero crediti. Per il banchiere, considerato anche il dividendo, "l'azione in questo momento, come quelle di buona parte del sistema bancario italiano, e' sottovalutata"