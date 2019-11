Ubi Banca, profitti in calo a 191 milioni. Massiah accelera sugli Npl

Ubi Banca chiude i 9 mesi dell'anno con un utile di 191,1 milioni rispetto ai 210,5 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato e' allineato al 2018, nonostante le maggiori rettifiche (circa 75 milioni netti) effettuate in relazione alla cessione di sofferenze leasing e factoring che hanno consentito l'accelerazione della riduzione degli stock di crediti deteriorati (-2,2 miliardi rispetto a settembre 2018) e contemporaneamente il Cet1 ratio e' salito al 12,09%.

Lo si legge in una nota. Si conferma la focalizzazione sulla raccolta diretta che supera i 101 miliardi (+1,6% su giugno 2019). Nel trimestre (utile al netto delle poste non ricorrenti a 60,1 milioni di euro) la buona performance delle commissioni nette ha continuato a mitigare la pressione sul margine d'interesse, sostenendo il totale dei ricavi "core" che si sono attestati a 829,4 milioni, sostanzialmente stabili (-0,46%) rispetto al terzo trimestre 2018 (-2,7% rispetto al 2/o trimestre 2019).

L'utile contabile, escludendo le maggiori rettifiche, risulterebbe in crescita di oltre il 26% e quello normalizzato di oltre il 22%. La raccolta indiretta consolida dunque ancora una volta la crescita, con 101 miliardi. Nello specifico il risparmio gestito in senso stretto ha totalizzato 44,8 miliardi (+7,8% rispetto ai 41,6 miliardi di fine 2018), i prodotti assicurativi 26,7 miliardi (+8,3% rispetto ai 24,7 miliardi di fine 2018) e il risparmio amministrato 29,5 miliardi (+3,6% rispetto ai 28,5 miliardi di fine 2018).

Nello scorrere i dati l'istituto che e' sempre piu' solido, cresce del 9,6% a 900,2 milioni - e dell'11,2% esclusi i contributi sistemici - il risultato della gestione operativa per effetto dell'incremento dei proventi operativi a 2.689,4 milioni (+1,4%). I ricavi "core" (margine d'interesse+commissioni) sostanzialmente stabili a 2.528,6 milioni (-0,36%).

L'importante crescita delle commissioni nette a 1.215,5 milioni (+2,3% o +27 milioni) ha consentito di compensare in gran parte la in gran parte la flessione del margine d'interesse a 1.313,1 milioni (-2,7% o -36 milioni). Grazie al piano di funding realizzato nel corso dell'anno principalmente sui mercati istituzionali, la Banca eccede gia' i requisiti Mrel attesi (totale e subordinato) che entreranno in vigore a partire da giugno 2020.