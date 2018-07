UBI Banca tramite Zhong Ou gestisce fondo liquidità di Ant Financial, Alibaba

UBI Banca tramite Zhong Ou gestisce un nuovo fondo liquidità di Ant Financial, piattaforma finanziaria di Alibaba

La piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba, Ant Financial Services Group, ha selezionato Zhong Ou Asset Management quale gestore di uno dei 4 nuovi fondi di liquidità che vanno ad arricchire l’offerta della piattaforma di wealth management del Gruppo, Yu’e Bao (oltre 400 milioni di utilizzatori). Nei primi di due mesi di attività del nuovo fondo, Zhong Ou Asset Management ha registrato nuovi flussi in entrata per circa 8 miliardi di euro, provenienti da oltre 4 milioni di clienti. Zhong Ou Asset Management è attualmente partecipata al 25%1 dal Gruppo UBI Banca, che ne rappresenta il maggior azionista individuale, mentre il 31.7% è detenuto dai manager della società e la rimanente quota è di pertinenza di gruppi finanziari cinesi. Ha sede a Shanghai e conta al 30 giugno scorso 278 dipendenti (359 a livello di Gruppo). Le masse gestite si attestano, sempre a fine giugno, a 36,5 miliardi di euro. Zhong Ou Asset Management si posiziona a fine 2017 al 31° posto per AUM fra le 122 società di gestione del risparmio in Cina, al 21° per fondi a gestione attiva. In particolare gode di un posizionamento di eccellenza nel comparto dei fondi azionari a gestione attiva, sia in termini di AUM (10° posto / 1° posto per la classe Istituzionale) che per performance (top performance negli ultimi 6 anni).

Ant Financial Services Group è la società di servizi finanziari e pagamenti online del gigante di e-commerce Alibaba Group, che gestisce Alipay, una delle principali piattaforme di pagamento on-line e mobile al mondo, tramite la quale è inoltre possibile accedere alla piattaforma di gestione on–line di denaro Yu’e Bao, disegnata per gestire efficacemente tramite fondi di money market le giacenze dei clienti destinate agli acquisti ed ai pagamenti online. Il primo fondo disponibile su Yu’e Bao, costituito nel 2013 e distribuito on-line, è divenuto in soli 5 anni uno dei più importanti fondi di money market al mondo. Visto il successo conseguito, si è reso necessario incrementare la gamma di fondi disponibili, per poter offrire soluzioni di qualità - al contempo diversificando il rischio - ad una clientela sempre crescente. Nei due mesi di maggio e giugno 2018, Yu’e Bao ha aggiunto 4 nuovi fondi al fondo già esistente, la cui gestione è stata affidata ad operatori di primaria qualità, tra cui Zhong Ou Asset Management, società multi premiata in Cina.