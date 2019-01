Ubi e Bper. Ecco il piano della Sga per i crediti deteriorati. Rumors

Si alza il velo su un piano - che sarebbe stato approntato dalla Sga, la società del Tesoro incaricata di gestire gli npl - per favorire le banche italiane nello smaltimento dei crediti semi-deteriorati (ovvero le inadempienze probabili).

Un’iniziativa, dicono i rumors, che avrebbe anche l’effetto di agevolare il recupero delle imprese coinvolte. Questo progetto, ancora alle battute iniziali, sarebbe da qualche tempo sul tavolo della società controllata dal Tesoro, che sta studiando l’architettura di quella che può diventare una piattaforma nazionale per la gestione degli Utp (acronimo di unlikely to pay).

Questo fondo, rivela il Sole 24 Ore, potrebbe veicolare una mole di Utp che potrraggiungere il controvalore di qualche miliardo di euro. Le banche interessate potrebbero essere quelle di medie dimensioni come Ubi Banca, BancoBPM e BPER Banca.