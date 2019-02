Ubi lancia bond da 500 milioni. Richiesta per oltre 2,7 miliardi

Ubi Banca ha collocato un bond a 6 anni e 7 mesi per 500 milioni di euro, che ha ricevuto ordini da 170 investitori per un ammontare superiore a 2,7 miliardi. L'andamento degli ordini ha portato a una riduzione dello spread dall'iniziale Mid Swap + 80 punti base dell'annuncio al finale Mid Swap + 70 punti base e l'operazione e' stata prezzata con una cedola dell'1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 25% da parte di investitori italiani e per il restante 75% da investitori esteri cosi' suddivisi: Germania/Austria/Svizzera (39%), Francia (10%), Scandinavia (8%), Spagna & Portogallo (6%), Benelux (5%), Regno Unito & Irlanda (2%) e altri (5%). E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Banche (41%) e Fondi d'investimento (40%), seguiti da Banche Centrali/Istituzionali Ufficiali (13%), Assicurazioni/Fondi di Pensioni (3%) e altri (3%).