Ubi punta forte alle polizze. Rumors

Ubi banca avrebbe accelerato nella ricerca di un partner per le attività assicurative vita dell’istituto. Nel dettaglio, secondo i rumors, le offerte vincolanti dovranno essere depositate entro il 20 settembre, prima della presentazione del piano industriale dell’istituto.

Per le attività assicurative di Ubi banca ci sarebbe l’interesse di sette gruppi assicurativi italiani ed esteri per un deal che potrebbe vale 600-700 milioni di euro. Tuttavia, secondo Milano Finanza, i vertici della banca non escluderebbero un piano alternativo per queste attività, decidendo di far crescere la compagnia sul modello di gestione attuato da IntesaSanpaolo con la controllata IntesaSanpaolo Vita. Questa opzione permetterebbe a Ubi banca di mantenere nel gruppo tutti i gli utili realizzate dalle polizze, ma determinerebbe un elevato assorbimento di capitale per il controllo della compagnia vita.