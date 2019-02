Ubs condannata in Francia a multa 3,7 mld per frode fiscale

Un Tribunale di Parigi ha multato per 3,7 miliardi di euro la banca svizzera Ubs per un caso di frode fiscale. Si tratta di una sanzione record per la Francia. La banca e' accusata di aver illegalmente aiutato clienti francesi a nascondere al fisco tasse per miliardi di euro.

Ubs: ricorrera' in appello contro multa del tribunale francese

La banca svizzera Ubs ricorrera' in appello contro la multa del tribunale francese da 3,7 miliardi per un caso di frode fiscale. "Ubs - si legge in una nota - e' fortemente in disaccordo con il verdetto. La banca ha costantemente contestato qualsiasi illecito penale in questo caso durante l'indagine e durante il processo. La convinzione non e' supportata da prove concrete, ma invece si basa sulle accuse infondate di ex dipendenti che non erano nemmeno stati ascoltati al processo". Ubs, aggiunge la nota, "presentera' un appello contro il verdetto e valutera' se la decisione scritta richiede ulteriori passaggi".