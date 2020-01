UBS, Paola Moscatelli nominata Head of Corporate Communications

UBS annuncia la nomina di Paola Moscatelli come Head of Corporate Communications Italy. Paola Moscatelli riporterà a Richard Morton Head of Corporate Communications GWM & EMEA oltre che a Riccardo Mulone, UBS Country Head per l’Italia. Paola Moscatelli ha maturato una significativa esperienza nel settore Marketing e Comunicazione ricoprendo il ruolo di direttore Marketing & Comunicazione per l’Italia nonché di Communication Coordinator sud Europa e Benelux per il gruppo Franklin Templeton Investments.

Inoltre, prima di approdare in UBS, Paola ha ricoperto il ruolo di direttore Comunicazione & Marketing in Azimut Capital Management. Riccardo Mulone, UBS Country Head per l’Italia ha commentato: “Siamo veramente felici di accogliere Paola nella nostra squadra, certi che la sua solida e articolata esperienza nel campo dei servizi finanziari e della comunicazione per società internazionali costituirà una preziosa risorsa per UBS”.