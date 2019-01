Ubs, 4,9 miliardi di dollari di profitti in rialzo del 25%. Dividendo +8%

Ubs ha chiuso il 2018 con un utile netto in rialzo del 25% a 4,9 miliardi di dollari (4,31 miliardi di euro), con un risultato ante-imposte rettificato in rialzo del 2% a 6,4 miliardi (5,63 miliardi di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato un coefficiente patrimoniale Cet1 al 13,1%, mentre il dividendo ordinario per azione e' pari a 0,7 franchi (0,62 euro), in crescita dell'8% rispetto al 2017. Il colosso bancario svizzero guidato dall'amministratore delegato Sergio Ermotti, ha avuto come presidente della divisione Investment Bank Andrea Orcel, il cui passaggio a Santander e' fallito a causa di un ingaggio ritenuto esoso dagli spagnoli.