Ue, Conte: ci riconosce responsabilità

Ue: Conte, ci riconosce serieta' e responsabilita' - "Oggi e' un giorno importante per l'Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, l'Europa ci riconosce serieta' e responsabilita'". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook.

Ue: Conte, abbiamo difeso interessi Italia senza arretrare su manovra - "Abbiamo difeso anche questa volta gli interessi dei cittadini e delle imprese italiane, senza arretrare rispetto alle misure qualificanti della nostra manovra, tutelando welfare e diritti sociali". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Questo significa che nell'ultima Legge di bilancio, come ribadito piu' volte, avevamo impostato una strategia di politica economica oculata e consapevole. Il nostro e' un modello economico che coniuga stabilita' dei conti pubblici con la crescita e lo sviluppo sociale. Anche la prossima Legge di Bilancio, sulla quale siamo gia' al lavoro, proseguira' in questa direzione", sottolinea.

Conti pubblici: Conte, Italia grande paese con politiche solide - "La Commissione europea ha valutato positivamente il quadro dei conti pubblici per il 2019, che e' stato certificato con l'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidita' dei nostri conti pubblici e sulla bonta' e sull'efficacia delle politiche adottate dal mio Governo. L'Italia e' un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma", aggiunge.

Ue: lettera Italia, risanamento bilancio procedera' assieme a riforme - "Il risanamento di bilancio procedera' di pari passo con le riforme strutturali volte a migliorare il potenziale di crescita dell'economia". E' quanto scrivono nella lettera a Bruxelles il premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria. In risposta alle raccomandazioni specifiche per paese, si legge nella lettera, "il governo si concentrera' sul miglioramento dell'efficienza del settore pubblico e del sistema giuridico. Inoltre, sara' sviluppata un'ampia strategia per migliorare il capitale umano e la produttivita'".

Ue: lettera Italia, da Reddito e Quota 100 risparmi anche nel 2020 - Anche per il 2020 verranno liberate risorse dal Reddito di cittadinanza e la Quota 100, che 'costeranno' quindi di meno rispetto alle previsioni. E' quanto si legge nella lettera inviata dal premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Commissione Europea. Il Governo quindi conferma le sue previsioni di bilancio, e in particolare una riduzione di 7,6 miliardi (0,43 per cento del PIL) della proiezione dell'indebitamento netto per quest'anno, rispetto al Programma di Stabilita'. "Questa significativa revisione al ribasso deriva da tre diverse fonti", si legge nella lettera. In primis, si legge nella missiva, sono la decisione del Consiglio dei ministri del 19 giugno scorso che "attua la spesa condizionale di 2 miliardi di euro", il disegno di legge di aggiustamento del bilancio approvato dal Consiglio dei ministri il 1 luglio, e il decreto legge che congela la spesa delle amministrazioni pubbliche per il 2019 "in previsione di spese inferiori alle attese per le misure di politica sociale (Reddito e Quota 100)". Quindi, "le proiezioni di politiche invariate per il 2020 saranno riviste alla luce delle tendenze favorevoli osservate nel 2019 e la spesa per le nuove politiche sociali dovrebbe essere inferiore a quanto previsto nel bilancio anche nel 2020".

Ue: lettera Italia, contro aumento Iva si' a spending e revisione fisco - Avanti tutta con la spending review e la revisione della spesa fiscale anche per scongiurare l'aumento dell'Iva. Questa la strada tracciata dal Governo, cosi' come spiegato nella lettera inviata a Bruxelles dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il Governo italiano ha ricordato che "il Parlamento ha approvato gli obiettivi fiscali stabiliti nel programma di stabilita', chiedendo nel contempo l'abrogazione dell'aumento dell'IVA nel 2020 e l'eliminazione dell'aumento della pressione fiscale attraverso la compensazione di misure fiscali alternative". E cosi', "per dare seguito a queste raccomandazioni il Governo ha formulato una strategia integrata che si basa su una nuova Spending Review e su una revisione della spesa fiscale".

Ue: lettera Italia, nel 2019 deficit migliora di oltre 0,3 punti - Il deficit strutturale per il 2019 migliora di "oltre 0,3 punti percentuali" rispetto al peggioramento di 0,2 punti percentuali indicato a dicembre: cio' vuol dire un "maggior sforzo di bilancio che rappresenta un significativo miglioramento dato il contesto di una quasi stagnazione economica". Lo scrivono il premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, nella lettera alla Commissione Ue.

Ue: lettera Italia, obiettivo 2019 e 2020 e' adesione al Patto - "L'obiettivo complessivo della nuova politica di bilancio per il 2019 e della strategia da presentare nel progetto di bilancio 2020 e' conseguire un'ampia adesione al patto di stabilita' e crescita". E' quanto si legge il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera alla Commissione europea che contiene la correzione dei conti pubblici per evitare una procedura per deficit eccessivo.

UE: PROCEDURA INFRAZIONE, TRIA "PROSEGUIRE SU STRADA VIRTUOSA" - "Decisamente una bella giornata per l'Italia. L'impegno del Governo a rilanciare crescita e occupazione nel segno della coesione sociale e della stabilita' finanziaria, in linea cioe' con le regole Ue del Patto di Stabilita' e Crescita, e' stato premiato due volte: dall'accordo con la Commissione europea e, ancora piu' importante, dalla reazione estremamente positiva dei mercati. La Borsa e' salita dell'1,6%, il rendimento dei titoli decennali del Tesoro e' sceso ai minimi dal dicembre 2017, lo spread in netta discesa". E' quanto dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni TRIA. "Non e' stato facile trovare l'intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho piu' volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo", aggiunge TRIA. "A rendere possibile questo risultato non e' stato un miracolo, ma la conduzione di una prudente politica della finanza pubblica sia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite grazie a una serie di risparmi e senza ricorrere a tagli. La sfida non e' finita. A questo punto dobbiamo concentrare gli sforzi per proseguire su questa strada virtuosa che ci consenta di aumentare il nostro potenziale di crescita grazie a una spinta a investimenti, produttivita' e competitivita' del nostro sistema-paese", conclude il ministro.