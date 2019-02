Pil Italia in frenata nel 2019. Verso il taglio netto delle stime a 0,2%

Un taglio netto delle stime di crescita dell'Italia e un ridimensionamento delle previsioni sul Pil dell'Eurozona. Questo il quadro che sara' disegnato domani dalla Commissione europea che rendera' note le stime per il 2019 sulla crescita del Pil di Eurolandia e quelle sull'inflazione (non saranno invece forniti dati su debito e deficit).

Dalla Commissione al momento non vengono fornite cifre, e palazzo Berlaymont non conferma le notizie di un taglio allo 0,2%, ma secondo quanto emerge, la previsione per l'anno in corso sara' inferiore alla stima dello 0,6% indicata dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca d'Italia. A novembre scorso, nell'ultima previsione di autunno,l'esecutivo Ue aveva stimato una crescita del Pil italiano all'1,2%, un livello inferiore rispetto all'1,5% indicato all'epoca dal governo.

Poche settimane dopo, nella fase cruciale della negoziazione con il governo Conte sulla manovra, la Commissione aveva poi considerato realistico il dato fornito dall'esecutivo, secondo cui l'Italia sarebbe cresciuta dell'1% nel 2019. Ma la frenata globale e il dato dell'Istat di fine gennaio che ha certificato la recessione tecnica per l'Italia, portera' con ogni probabilita' la Commissione a stimare un rallentamento per il nostro paese decisamente piu' accentuato rispetto ai partner di Eurolandia.

Fmi: Pil Italia +0,6% nel 2019, +0,9% nel 2020 - L'economia italiana crescera' quest'anno dello 0,6% dopo il +1,0% del 2018. Il Fmi conferma, nell'Article IV, le stime di crescita per il Belpaese, e stima che per il Pil una crescita inferiore all'1% nel 2020 e fino al 2023 (+0,9% nel 2020, +0,7% nel 2021, +0,6% nel 2022 e +0,6% nel 2023). Il rallentamento della crescita nel 2018 "riflette una crescita piu' lenta dell'area euro" e "una maggiore incertezza politica interna come evidenziato dagli elevati costi" del finanziamento del debito sovrano.

Reddito: Fmi, rischio sia un disincentivo al lavoro - Il reddito di cittadinanza e' un passo nella giusta direzione ma prevede benefit "molto alti", soprattutto "al Sud dove il costo della vita e' piu' basso": questo fa si' che rischi di essere un ''disincentivo al lavoro'' o di creare "dipendenza dal welfare". Lo afferma il Fmi, sottolineando che anche sei i benefit previsti hanno nel mirino i piu' poveri, il reddito penalizza le famiglie piu' numerose. La sua attuazione e i controlli sono "essenziali".

Quota 100: Fmi rischio aumento costi pensionistici - Le regole per il pensionamento anticipato in Italia sono state "allentate notevolmente. Questo potrebbe aumentare il numero dei pensionati, ridurre la partecipazione al mercato del lavoro e la crescita potenziale, e aumentare i gia' elevati costi pensionistici". Lo afferma il Fmi nell'Article IV per l'Italia, riferendosi a Quota 100.

Fmi, timore politiche lascino Italia vulnerabile - "L'enfasi del governo sulla crescita e l'inclusione sociale e' benvenuta. Le autorita' hanno ereditato problemi difficili e di vecchia data". Lo afferma il Fmi nell'Article IV sull'Italia, dicendosi preoccupato dalla possibilita' che la strategia del governo non sia all'altezza delle ampie riforme necessarie'' all'Italia. "Lo staff" del Fmi "e' preoccupato" dal fatto che le politiche del governo "rischiano di lasciare l'Italia vulnerabile a una nuova perdita di fiducia del mercato anche in assenza di ulteriori shock".

Fmi: da Italia rischio contagio globale e significativo - La crescita in Italia e' rallentata e il rischio recessione e' aumentato. E' quanto si legge nello staff report per l'Article IV del Fmi sull'Italia, datato 18 dicembre 2018. Le debolezze strutturali dell'Italia sono alla base della perfomance economica del Belpaese, per il quale "i rischi sono significativi e sono al ribasso". In caso di un acuto stress dell'Italia l'effetto contagio potrebbe essere globale e significativo. "Uno stress acuto in Italia potrebbe spingere i mercati globali in territori inesplorati".

Fmi a Italia, riforme per aumentare potenziale crescita - All'Italia servono riforme strutturali per aumentare la produttivita' e sbloccare il potenziale del paese: un piu' alto potenziale di crescita, e non gli stimoli di bilancio o il rovesciamento delle riforme, e' l'unica strada duratura per migliorare i risultati economici. Lo afferma il Fmi nell'Article IV sull'Italia, discusso dal board del Fondo il 25 gennaio sul rapporto dello staff datato 18 dicembre. "Senza riforme nessuna strategia per aumentare i redditi e assicurare la stabilita' puo' resistere".