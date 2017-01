Ue, fiducia imprese ai massimi dal 2011

In Dicembre il clima della fiducia nell'economia europea e' migliorato: e' quanto risulta dal dato sul "sentimento economico" calcolato mensilmente dalla DG Ecfin della Commissione europea sulla base dei diversi indici di fiducia nei settori economici e fra i consumatori. In particolare, il dato piu' significativo riguarda il cosiddetto "business climate indicator", che e' aumentato nell'Eurozona di 0,38 punti a +0,79% il livello piu' alto dall'estate 2011. Il sentimento economico, che tiene conto anche della fiducia dei consumatori, e' migliorato di 1,2 punti nell'Eurozona per raggiungere quota 107,8, e di 1,8 punti in Ue. Come informa l'ufficio studi della Commissione, i miglioramenti hanno riguardato il settore del commercio al dettaglio, dell'industria e la fiducia dei consumatori. Il "sentimento economico" e' migliorato soprattutto in Francia (+ 2 punti); Paesi Bassi (+1,9) e Germania (+1,6%) mentre e' rimasto stabile in Italia ed e' sceso in Spagna (-2,2).