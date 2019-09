Ue,Gentiloni:"Completare l'unione monetaria.Aiuterebbe la fiducia dei mercati"

"L'economia sta rallentando e i rischi incombono: rapidi progressi nel completamento dell'Unione economica e monetaria sono una parte essenziale della risposta politica al peggioramento del quadro economico". Lo indica Paolo Gentiloni nelle risposte all'Europarlamento in preparazione per l'audizione che si terrà giovedì prossimo. Nel documento, ancora non in versione ufficiale, Gentiloni indica che il completamento dell'unione monetaria "aiuterà anche ad affrontare le divergenze persistenti in termini di coesione sociale e prestazioni economiche all'interno dell'Unione europea".



Oltre a "favorire la fiducia del mercato. Questa è la condizione affinchè la Ue possa fare un salto di qualità nel ritmo di crescita, anche sulla spinta di "un ambizioso piano di investimenti sostenibile". In questo quadro si collocano lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro per sostenere le riforme strutturali e gli investimenti degli Stati membri e un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico".

Gentiloni si occuperà anche della proposta di un sistema europeo di riassicurazione delle prestazioni di disoccupazione. "Obiettivi: rafforzerebbe la coesione sociale garantendo che i cittadini siano protetti in caso di perdita di posti di lavoro e aiuterebbe gli Stati membri a mitigare gli choc economici più rapidamente".



Il prossimo commissario agli Affari economici ricorda che "la progettazione del regime deve tenere conto di una serie di vincoli economici e politici". In particolare non devono esserci trasferimenti permanenti tra Stati membri; il sostegno deve essere fornito in modo tempestivo e solo in caso di choc esterni significativi; il regime non deve creare disincentivi per gli Stati membri a condurre politiche fiscali sane e attuare le necessarie riforme strutturali.