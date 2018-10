Ue,il capo-economista di Deutsche Bank:"Bruxelles minaccia la virtuosa Italia"

“L’Italia ha un surplus, se non per il pagamento degli interessi. La cosa più straordinaria è che lo sforzo fiscale dell’Italia è oltre ciò che chiunque altro ha fatto in Europa, ed ha accumulato surplus primari per il 13% del Pil, mentre la Germania solo il 5%. L’Italia, in questo senso, è il paese più virtuoso in Europa ed ora il fatto di andare da lei con una mazza da baseball e dire 'devi abbassare il tuo budget perchè sia ‘Sostenibile‘ per i criteri della UE' va contro tutte le ragioni e le logiche politiche”.





Lo ha detto Folkerts Landau capo-economista capo della Deutsche Bank che da Londra è intervenuto sul canale Bloomberg TV il 18 ottobre, parlando del nostro Paese e degli attriti con l’Unione europea sulla manovra. “Io credo che questa sorta di minaccia, di pressione, da parte della UE - ha aggiunto Landau -stia radicalizzando la Nazione, stia radicalizzando la politica stia creando un pericolo per l’esistenza dell’Eurozona”. “Sì, sono fortemente dal lato degli italiani su questo particolare argomento”, ha concluso.