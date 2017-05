Ue: incertezza politica e banche rischi per la crescita italiana

"Modesta ripresa" su cui incombono ancora, come "rischi al ribasso sullo scenario di crescita, incertezza politica e il lento risanamento del settore bancario". E' l'analisi della Commissione europea sull'Italia contenuta all'interno del rapporto di primavera sull'andamento dell'economia dei Paesi dell'area euro. Previsioni da cui emerge che anche l’anno prossimo la crescita economica tricolore rischia di essere la più bassa di tutta l’Unione europea, mentre il Paese continua ad arrancare, oberato da un debito pubblico sempre elevatissimo.



Bruxelles ha lasciato invariate le stime di crescita invernali. Mentre l'Italia cresce dello 0,9%, il Pil della Germania però aumenta dell'1,6%, la Spagna del 2,8%, la Francia dell'1,4%, l'Olanda del 2,1%, il Regno Unito dell'1,8%, la Polonia del 3,5%. Quest'anno la crescita italiana sarà l'unica che restera' sotto l'1%. Nel 2018 lo supererà (1,1%) ma continuerà a essere il Paese a tasso di crescita più basso nella zona euro e nella Ue.

"L’espansione della domanda interna è stato il maggior fattore di crescita" nel 2016, spiega la Commissione, assieme alla "ripresa degli investimenti", sostenuta dalla politica accomodante della Bce. Nel 2017 accelerano anche le esportazioni. Ma quest’anno il debito pubblico raggiungere il suo livello massimo al 133,1% del Pil (era il 132,6% nel 2016), per scendere al 132,5% nell’anno successivo. "Incertezza politica e il lento risanamento del settore bancario rappresentano dei rischi al ribasso sullo scenario di crescita", scrive l’esecutivo Ue, che cita invece tra i punti di forza la dinamica della domanda estera.

Quanto ai saldi di finanza pubblica, le stime risultano riviste in senso migliorativo rispetto a quelle di metà febbraio anche grazie alla cosiddetta ‘manovrina’ da 3,4 miliardi sul deficit strutturale 2017 con cui il governo italiano ha comunque recepito le richieste dell’esecutivo Ue.

Bruxelles stima un deficit nominale al 2,2% quest’anno e al 2,3% il prossimo (rispettivamente 2,4% e 2,6% le attese di febbraio ma 2,1% e 1,2% quelle del governo), mentre per il deficit strutturale la Commissione conferma l’attesa di 2% su quest’anno (1,5% il governo) e vede un peggioramento a 2,2% nel 2018 (2,5% l’attesa delle stime d’inverno), per cui il Def indica un ottimistico 0,7%.

La prossima settimana, mercoledì, è previsto il giudizio finale su deficit e debito e le raccomandazioni Ue sull'economia di ogni Paese dell'Unione e i numeri pubblicati confermano che la manovrina ha aggiustato il deficit e che il debito ha iniziato a stabilizzarsi. Andamento che porterà l'esecutivo comunitario, salvo sorprese dell'ultima ora, a schivare la procedura d'infrazione per deficit e debito, così come non dovrebbe essere attivata quella per squilibri macroeconomici. Tant'è che il commissario agli affari economici Pierre Moscovici si è detto soddisfatto dalle misure prese dall'Italia "che sono in gran parte di riduzione dell'evasione fiscale. Mi felicito" con l'Italia per le misure di split payment.