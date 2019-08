ue: macron desina sylvie goulard come commissario europeo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha designato l'ex ministra alla Difesa Sylvie Goulard come commissaria Ue. Lo riferisce l'Eliseo. Sylvie Goulard, 54 anni, ha "un'esperienza europea riconosciuta" - si legge nella nota - ed "ha la capacità di svolgere un ruolo importante nella Commissione" presieduta a partire dal primo novembre da Ursula Von der Leyen.

Eurodeputata per il Movimento Democratico dal 2009 al 2017, dal 2016 affiliata al partito del presidente, En Marche, e' stata ministro della Difesa, ma si dimise dal primo governo di Edouard Philippe a seguito dell'apertura di un'inchiesta preliminare per abuso di fiducia contro il suo partito, il MoDem (centristi). Dal 17 gennaio 2018 è vice governatore della Banca di Francia.

In passato, Goulard è stata consigliera politica fra il 2001 e il 2004 dell'allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi, seguendo i lavori della Convenzione europea in vista della redazione della Costituzione europea. A Bruxelles fu tra i fondatori del Gruppo Spinelli insieme a Guy Verhofstadt e Daniel Cohn-Bendit. Come autrice, ha scritto nel 2012 insieme con l'allora presidente del Consiglio italiano Mario Monti, "La democrazia in Europa".

Ex consigliere di Prodi alla Commissione, Goulard e' molto apprezzata negli ambienti europei. Parigi ha designato la Goulard in Zona Cesarini, visto che ieri è scaduto il termine “ordinatorio” fissato dalla presidenza di turno finlandese dell’Unione per i Paesi membri per presentare i propri candidati (ora manca soltanto l'Italia).

La sua designazione indica la volonta' della Francia di ottenere un portafoglio di peso. Tutti questi candidati dovranno ora superare prima l’esame con von der Leyen (i colloqui sono iniziati già il 26 e dovrebbero terminare in settimana, e probabilmente non tutti li supereranno), che assegnerà loro anche i portafogli, e poi del Parlamento europeo, dove ognuno di loro dovrà avere l’approvazione della commissione competente per la sua materia.