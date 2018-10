Ue, Oettinger: "Commissione Ue respingerà la manovra italiana"

La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. “Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”, afferma Oettinger. Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha inviato il testo nella notte di martedì, all’ultimo minuto, sottolinea il portale del magazine. La Commissione reagisce in modo particolarmente veloce: per la sua risposta avrebbe infatti avuto due settimane di tempo. L’Italia adesso dovrà, in breve tempo, presentare una nuova bozza.

Lo Spiegel ricorda tra l’altro che “il governo italiano è ancora al di sotto del limite di Maastricht del tre per cento con i suoi nuovi piani di debito”, ma “secondo le regole dell’Ue, l’Italia deve anche ridurre il suo debito pubblico”.

MANOVRA: OETTINGER, UE DOVRA' CHIEDERE CORREZIONE, NON C'E' BOCCIATURA

"E' mia opinione personale che, sulla base delle cifre, probabilmente dovremo chiedere all'Italia di correggere la bozza di bilancio. Non ho detto che c'è una decisione della Commissione sull'Italia, né che una lettera con una bocciatura verrà inviata" a Roma "questo giovedì o venerdì". Lo afferma su Twitter il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, precisando le dichiarazioni all'edizione online di Der Spiegel.



Manovra, Conte: "Non ci sono margini di cambiamento, pronti ad affrontare critiche"



"L'abbiamo studiata bene e per questo non credo ci siano margini di cambiamento, resta aperto il confronto con l'Ue e siamo pronti ad affrontare posizioni critiche". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, parlando alla stampa all'arrivo al Consiglio europeo.