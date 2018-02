Ue, Pil Italia 2018 crescita piÃ¹ forte dell'1,5%. Rischi dal sistema bancario

Anche l'Unione Europea si allinea con le stime di crescita del Pil per il nostro Paese quest'anno (previsione rivista al rialzo dall'1,3% di novembre all'1,5% attuale), ma parla di "rischi di peggioramento nazionali relativi allo stato fragile del settore bancario" e certifica che l'Italia continua comunque a restare fanalino di coda nella zona euro e nella Ue a 27 Stati membri, con un tasso di crescita del Pil che nel 2019 sarà dell'1,2%. Una ripresa che anche per l'Istat sta perdendo forza, stando alla "lieve riduzione dell'indicatore anticipatore".





Stando all'analisi di Bruxelles, l'economia italiana continua a beneficiare della ripresa ciclica a livello globale e del rafforzamento della domanda interna. Nei primi tre trimestri del 2017 la crescita media e' stata dello 0,4% trimestre su trimestre, inoltre gli indicatori e le indagini a breve termine indicano che alla fine dell'anno l'economia ha conservato il suo slancio.

Gli indicatori economici resteranno favorevoli anche nel 2018, prima che il vento a favore si placherà con il graduale attenuamento delle misure di stimolo. Anche se si prevede che la ripresa diventerà più indipendente da condizioni esterne, le prospettive di crescita resteranno moderate, dato il limitato potenziale di crescita dell'economia italiana.

I rischi al ribasso interni sono in gran parte legati alle condizioni fragili del sistema bancario, mentre c'è la possibilità che la ripresa possa rafforzarsi più di quanto previsto, almeno nel breve termine; le proiezioni, spiega Bruxelles, sono basate su uno scenario in cui l'Italia continui ad applicare le riforme per la crescita gia' adottate e continui a seguire politiche di bilancio prudenti. La crescita del Pil nel 2017 è stimata all'1,5%, in linea con le previsioni di autunno.





La domanda interna è rimasta il principale motore di crescita, dal momento che la maggiore fiducia dei consumatori e l'occupazione hanno sostenuto i consumi delle famiglie. Inoltre, la crescita degli investimenti è stata stimolata da condizioni favorevoli di finanziamento e crediti fiscali ed è stata anche legata a una marcata crescita delle esportazioni di beni e servizi. Le condizioni esterne resteranno favorevoli e i segnali che la crescita dei salari ha accelerato lentamente nella seconda meta' del 2017 danno indicazioni positive sulla spesa dei consumatori nel prossimo futuro.

Nel 2018, prosegue la Commissione, la crescita del Pil accelerera' all'1,5%, sostenuta da esportazioni e investimenti. I consumi privati sosteranno la crescita a un ritmo moderato ma stabile, con salari in aumento sia nel settore pubblico che nel privato e l'occupazione in aumento. Con la riduzione dell'output gap e l'economia che tornera' gradualmente a tassi di crescita piu' moderati sul lungo termine, la crescita del Pil nel 2019 e' prevista all'1,2%.